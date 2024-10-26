https://sputnik-georgia.ru/20241026/kaladze-zayavil-chto-zhdet-narushiteley-na-vyborakh-290588578.html

Каладзе заявил, что ждет нарушителей на выборах

Каладзе заявил, что ждет нарушителей на выборах

Sputnik Грузия

Конкретне СМИ и группировки искусственно пытаются внести беспорядки, чтобы создать ложное восприятие мирному прохождению выбор, заявил Каха Каладзе 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T17:11+0400

2024-10-26T17:11+0400

2024-10-26T17:58+0400

парламентские выборы

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тбилиси

парламентские выборы в грузии 2024

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе призвал все стороны способствовать проведению парламентских выборов в спокойной среде и предупредил, что на любое правонарушение будет дан ответ по всей строгости закона. Драки произошли у избирательных участков №60 в районе Глдани и №51 в районе Исани в Тбилиси, №9 в городе Зугдиди (регион Самегрело) и №74 в селе Кизиладжло района Дманиси (регион Квемо Картли), где также использовали перцовый баллончик. Кроме того, окружная комиссия признала недействительными результаты голосования на избирательном участке №69 Марнеульского района, где произошел вброс бюллетеней."Призываю всех способствовать проведению выборов в спокойной среде. Мы видим координированные попытки конкретных СМИ и конкретных группировок, принадлежащих радикальной оппозиции, искусственно внести беспорядки в избирательный процесс, чтобы создать ложное восприятие против мирного проведения выборов", – заявил Каладзе. Драки у избирательных участков в Грузии участились – кто их провоцирует?>>На любое правонарушение будет дан ответ по всей строгости закона, сказал он.В окружные комиссии жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии, представленные в жалобах. Жалобу могут подать наблюдатели от партий или наблюдательных организаций. В окружные комиссии жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии, представленные в жалобах. Жалобу могут подать наблюдатели от партий или наблюдательных организаций.Как отметил Генсек правящей партии, сегодня проводятся парламентские выборы, которым придается решающее значение для будущего страны. Он также отметил, беспрецедентную активность избирателей на выборах. По данным на 15:00 по тбилисскому времени, проголосовали 1 454 837 человек, что составляет 41,62% от общего числа избирателей. "Необходимо отметить, что, по данным на три часа, фиксируется беспроцентно высокая активность, что не оставляет никакого шанса успеху радикальной оппозиции. По предварительным данным из местных избирательных штабов, "Грузинской мечте" уже гарантирована твердое большинство в парламенте Грузии", – заявил Каладзе. Тем не менее, по словам Каладзе, необходимо, чтобы все без исключения явились на избирательные участки для того, чтобы правящая партия смогла получить конституционное большинство. Для этого голос каждого избирателя имеет огромное значение, подчеркнул Каладзе. "Еще раз призываем каждого избирателя, для которого важна судьба нашей страны, защита традиционных ценностей, мирное, достойное и светлое европейское будущее нашей страны, приходите на выборы и поддержите единственную политическую силу – "Грузинскую мечту", которая призвана любой ценой защитить национальные интересы Грузии, защитить интересы каждого гражданина нашей страны", – заявил Каладзе. В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 гражданина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024 , каха каладзе