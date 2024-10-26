https://sputnik-georgia.ru/20241026/draki-u-izbiratelnykh-uchastkov-v-gruzii-uchastilis---kto-ikh-provotsiruet-290571524.html

Драки у избирательных участков в Грузии участились – кто их провоцирует?

Драки у избирательных участков в Грузии участились – кто их провоцирует?

Sputnik Грузия

Драки произошли у четырех избирательных участков в Тбилиси, Зугдиди и Кизиладжло 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T16:21+0400

2024-10-26T16:21+0400

2024-10-26T16:52+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции обвиняют друг друга в организации произошедших во время парламентских выборов у избирательных участков в Тбилиси и Марнеульском районе массовых драк. Драки произошли у избирательного участка №60 в районе Глдани и участка №51 в районе Исани в Тбилиси, участка №9 в городе Зугдиди (регион Самегрело) и участка №74 в селе Кизиладжло района Дманиси (регион Квемо Картли). Кроме того, на участке в Кизиладжло использовали перцовый баллончик. "Последние полтора часа по Исани передвигается группа из 30 человек, может, чуть больше. Они физически расправляются с находящимися там людьми, вне зависимости от того, кого встречают на месте. Физически расправляются, матерят, оскорбляют, устраивают провокации на тех локациях, где находится "ТВ Пирвели", - сказал Мдинарадзе. Представитель "Грузинской мечты" назвал происходящее поставленной спецоперацией с участием "зондеров и телезондеров". Вброс бюллетеней в Марнеули - результаты голосования аннулированы>>О том, что все это является организованной провокацией, по словам Мдинарадзе, свидетельствуют слова телеведущей оппозиционного "ТВ Пирвели": "Грузинская мечта" уже верит, что проигрывает выборы, и они в прямом смысле перешли на расправу. Сложно представить легитимными проведенные в таких условиях выборы". Мдинарадзе включил этот отрывок из выступления журналиста "ТВ Пирвели" на брифинге и подчеркнул, что за провокациями стоят бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "ТВ Пирвели".По его словам, сегодня даже "Мтавари архи" и "Формула" не ведут себя так, как "ТВ Пирвели". Все они являются ведущими оппозиционными телеканалами, за которыми стоят представители участвующих в парламентских выборах партий. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД к реагированию. "Полиции нужно убрать насильственные группы блатных парней и наркоманов от избирательных участков. Вы обязаны проявить больше и своевременного реагирования", - написала поддерживающая оппозицию Зурабишвили в соцсети. В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии>>В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, квемо картли, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024