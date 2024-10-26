https://sputnik-georgia.ru/20241026/krokodilovy-slezy-prezidenta-gruzii-nikomu-ne-interesny--premer--290591158.html

Крокодиловы слезы президента Грузии никому не интересны – премьер

Крокодиловы слезы президента Грузии никому не интересны – премьер

Sputnik Грузия

Ранее президент Грузии заявила, что не может связаться с главой МВД, чтобы попросить его повысить эффективность реагирования на нарушения на избирательных... 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T19:14+0400

2024-10-26T19:14+0400

2024-10-26T19:49+0400

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единое национальное движение

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за последнее время, когда в стране был предвыборный период, поощряла насилие, и теперь ее крокодиловы слезы никому не интересны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Так премьер прокомментировал видеообращение Зурабишвили, в котором президент заявила, что не может связаться с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури. По словам президента, она хочет попросить главу МВД ускорить и повысить эффективность реагирования полиции на избирательных участках. Драки произошли у избирательных участков №60 в районе Глдани и №51 в районе Исани в Тбилиси, №9 в городе Зугдиди (регион Самегрело) и №74 в селе Кизиладжло района Дманиси (регион Квемо Картли), где также использовали перцовый баллончик. Кроме того, окружная комиссия признала недействительными результаты голосования на избирательном участке №69 Марнеульского района, где произошел вброс бюллетеней. Как отметил глава грузинского правительства, Зурабишвили не касается ни министерство внутренних дел, ни глава ведомства. "Это парламентская республика, где есть вертикаль, есть правительство, есть система субординации, и эту систему Саломе Зурабишвили должна уважать. Он нарушает Конституцию, но в этом случае у нее не будет возможности пойти против законодательства", – подчеркнул премьер. Президент Грузии назовет кандидата в премьеры после выборов>>Правящая партия намерена повторно запустить процедуру импичмента Зурабишвили. Соответствующие подписи 81 депутата уже собраны и направлены в Конституционный суд. В "Грузинской мечте" заявляют, что это будет символическое наказание, так как президентский срок и так истекает через месяц после парламентских выборов. Как и в октябре 2023 года, так и на этот раз президента обвиняют в нарушение основного закона страны и выезде за границу без разрешения правительства.В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата, а для импичмента необходимо 100 голосов.В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Выборы в Грузии В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. По стране открыто 3 044 избирательных участка. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 гражданина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, единое национальное движение, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024