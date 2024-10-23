https://sputnik-georgia.ru/20241023/prezident-gruzii-nazovet-kandidata-v-premery-posle-vyborov-290493080.html

Президент Грузии назовет кандидата в премьеры после выборов

Президент Грузии назовет кандидата в премьеры после выборов

Sputnik Грузия

Президент Грузии заявила, что много думала, искала и согласовала кандидата на пост премьера 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T12:39+0400

2024-10-23T12:39+0400

2024-10-23T12:58+0400

парламентские выборы

политика

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что учтет мнение оппозиционных партий, подписавших "Грузинскую хартию", и назовет их кандидата на пост премьер-министра после того, как в стране пройдут парламентские выборы. Зурабишвили 12 октября заявила, что намерена представить состав технического правительства до парламентских выборов. В ответ подписавшие инициированную президентом "Грузинскую хартию" представители оппозиционных партий подтвердили свою приверженность, однако отметили, что говорить о формировании технического кабмина стоит только после поражения "Грузинской мечты" на выборах. "В "Грузинской хартии" написано, что представить должна я. У меня есть один кандидат на пост премьера, я много думала, искала и согласовала. Я считаюсь с четырьмя партиями, поскольку не должно быть никакого диссонанса, я слышала от них, что этот вопрос должен быть решен после выборов", – заявила Зурабишвили. Депутат: президент Грузии – ненадежный человек в политике>>По словам президента, интерпретация оппозиции относительно хартии является верной. "Потому что в хартии не написано, что кандидат на пост премьер-министра должен быть выдвинут до выборов или после. Так как таково видение большинства, то будет лучше после выборов", – заявила Зурабишвили. Президент считает, что оппозиционным партиями, видения которых отличаются друг от друга, будет легче достичь соглашения вокруг нейтрального премьера, который не является политической фигурой, в том смысле, что он не будет из политической партии. Техническое правительство, которое может быть полностью техническим или смешанным, мы начнем обсуждать после выборов, отметила она. При этом президент обратилась к избирателям с призывом не бояться и голосовать за тех, кто соответствует их мировоззрению. "Не бойтесь голосовать за того, кто ближе вашему мировоззрению. Знайте, что эти партии обязаны и ответственны передо мной за соблюдение "Грузинской хартии", которая является планом действий по скорейшему вступлению в Евросоюз", – заявила Зурабишвили. Бессовестная интерпретация – реакция депутата на заявление президента Грузии>>Эти четыре партии, по словам президента, являются медиаторами для того, чтобы получить проценты, которые создадут возможность легко принимать решения, прописанные в "Грузинской хартии", в том числе упразднить закон "О прозрачности иностранного влияния". В последнее время Зурабишвили проводит политические консультации с представителями оппозиции, подписавшими "Грузинскую хартию" в президентском дворце. Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. Зурабишвили инициировала "Грузинскую хартию" 26 мая в День независимости Грузии. Хартию подписали прозападные оппозиционные партии, которые идут на выборы в составе четырех коалиций. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Расклад сил перед выборами Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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