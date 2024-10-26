https://sputnik-georgia.ru/20241026/nazvany-samye-aktivnye-regiony-na-vyborakh-gruzii-290561604.html

Названы самые активные регионы на выборах Грузии

Названы самые активные регионы на выборах Грузии

Sputnik Грузия

В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T11:53+0400

2024-10-26T11:53+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах зафиксирована в Рача-Лечхуми, Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети, где к 10:00 проголосовали более 10% избирателей, говорится в материалах ЦИК.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в Грузии к 10:00 утра проголосовали 9,27% избирателей. В Рача-Лечхуми – горном регионе Грузии – проголосовали уже 12% избирателей, в Тбилиси – 10,7%, в Мцхета-Мтианети – 10,42%, а в Кахети – 10,05%. В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 10:00 выглядят так:Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. ЦИК Грузии: выборы в стране проходят спокойно>> Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета-мтианети, кахети