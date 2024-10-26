https://sputnik-georgia.ru/20241026/tsik-gruzii-vybory-v-strane-prokhodyat-spokoyno-290561244.html

ЦИК Грузии: выборы в стране проходят спокойно

ЦИК Грузии: выборы в стране проходят спокойно

Sputnik Грузия

По данным на 10:00 часов, проголосовали 324 197 человек 26.10.2024, Sputnik Грузия

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парламентские выборы в грузии 2024

политика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии проходят спокойно, однако на ряде участков зафиксированы небольшие инциденты, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии на парламентских выборах, по данным на 10:00 по тбилисскому времени, проголосовали 324 197 человек, что составляет 9,27% от общего числа избирателей.Она призвала представителей партий, СМИ и наблюдателей не мешать работе комиссий, не вмешиваться в их работу и соблюдать правила поведения на участке. Иоселиани также сообщила о фактах нарушения на избирательных участках. По ее словам, на одном участке был зафиксирован факт передачи избирателю двух бюллетеней, а на другом – попытка сфотографировать бюллетень, что запрещено законом. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%>>Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости