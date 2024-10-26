https://sputnik-georgia.ru/20241026/pravyaschaya-partiya-gruzii-vybory-prokhodyat-v-mirnoy-obstanovke-290563719.html

Правящая партия Грузии: выборы проходят в мирной обстановке

Правящая партия Грузии: выборы проходят в мирной обстановке

Sputnik Грузия

Премьер отметил высокую явку избирателей и поблагодарил граждан за высокую активность 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T12:52+0400

2024-10-26T12:52+0400

2024-10-26T13:12+0400

парламентские выборы в грузии 2024

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Парламентские выборы проходят в спокойной обстановке, несмотря на отдельные инциденты, заявил глава избирательного штаба правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Премьер также поблагодарил координаторов своей партии за мобилизацию избирателей."Мобилизация избирателей – одна из главных ответственностей политических партий на выборах. И мы продолжим заботу о мобилизации избирателей на выборах, чтобы максимальное число избирателей смогли бы сделать свой выбор", - сказал Кобахидзе. Он отметил высокую явку избирателей и поблагодарил граждан за высокую активность. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе