https://sputnik-georgia.ru/20241026/pravyaschaya-partiya-gruzii-vybory-prokhodyat-v-mirnoy-obstanovke-290563719.html
Правящая партия Грузии: выборы проходят в мирной обстановке
Правящая партия Грузии: выборы проходят в мирной обстановке
Sputnik Грузия
Премьер отметил высокую явку избирателей и поблагодарил граждан за высокую активность 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T12:52+0400
2024-10-26T12:52+0400
2024-10-26T13:12+0400
парламентские выборы в грузии 2024
политика
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290553956_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_343a1819772dd0853bd1834af0cdf790.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Парламентские выборы проходят в спокойной обстановке, несмотря на отдельные инциденты, заявил глава избирательного штаба правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Премьер также поблагодарил координаторов своей партии за мобилизацию избирателей."Мобилизация избирателей – одна из главных ответственностей политических партий на выборах. И мы продолжим заботу о мобилизации избирателей на выборах, чтобы максимальное число избирателей смогли бы сделать свой выбор", - сказал Кобахидзе. Он отметил высокую явку избирателей и поблагодарил граждан за высокую активность. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290553956_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1a3e7826b0459061a33114cca6fb239f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе
Правящая партия Грузии: выборы проходят в мирной обстановке
12:52 26.10.2024 (обновлено: 13:12 26.10.2024)
Премьер отметил высокую явку избирателей и поблагодарил граждан за высокую активность
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Парламентские выборы проходят в спокойной обстановке, несмотря на отдельные инциденты, заявил глава избирательного штаба правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
"Выборы проходят в мирной обстановке, и, я надеюсь, что так и продолжится. К сожалению, зафиксированы попытки помешать мобилизации избирателей. Такие факты часто фиксируются со стороны журналистов. И были попытки давления на избирателей", - сказал Кобахидзе.
Премьер также поблагодарил координаторов своей партии за мобилизацию избирателей.
"Мобилизация избирателей – одна из главных ответственностей политических партий на выборах. И мы продолжим заботу о мобилизации избирателей на выборах, чтобы максимальное число избирателей смогли бы сделать свой выбор", - сказал Кобахидзе.
Он отметил высокую явку избирателей и поблагодарил граждан за высокую активность.
"На выборы уже пришли более 320 тысяч избирателей, которые действовали с высокой гражданской ответственностью и зафиксировали свой выбор. И я хочу поблагодарить каждого за это. Я надеюсь, что в последующие часы также будет зафиксирована высокая явка", - сказал Кобахидзе.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.