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"Выбор между безбожием и духовностью" - глава парламента Грузии о выборах
"Выбор между безбожием и духовностью" - глава парламента Грузии о выборах
Sputnik Грузия
В выборах участвуют 18 избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T08:45+0400
2024-10-26T08:45+0400
2024-10-26T08:51+0400
парламентские выборы
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шалва папуашвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Нынешние парламентские выборы в Грузии являются выбором между между злом и добром, безбожием и духовностью, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили после голосования. Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Глава парламента призвал избирателей к активности. Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" является в этой стране гарантом мира, достойного продвижения на пути в Евросоюз и гарантом благополучия.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участков. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом - в 53 городах 42 стран.Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать >>За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024
"Выбор между безбожием и духовностью" - глава парламента Грузии о выборах
08:45 26.10.2024 (обновлено: 08:51 26.10.2024)
В выборах участвуют 18 избирательных субъектов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Нынешние парламентские выборы в Грузии являются выбором между между злом и добром, безбожием и духовностью, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили после голосования.
Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов.
"Само собой "Грузинская мечта" - это единственный выбор, который сегодня есть у грузинского народа, так как сегодня выбор между злом и добром, сегодня выбор между безбожием и духовностью, сегодня выбор, перед которым наш народ редко оказывается", - сказал Папуашвили журналистам.
Глава парламента призвал избирателей к активности.
Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" является в этой стране гарантом мира, достойного продвижения на пути в Евросоюз и гарантом благополучия.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участков. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом - в 53 городах 42 стран.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.