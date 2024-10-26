https://sputnik-georgia.ru/20241026/vybor-mezhdu-bezbozhiem-i-dukhovnostyu---glava-parlamenta-gruzii-o-vyborakh-290548037.html

"Выбор между безбожием и духовностью" - глава парламента Грузии о выборах

"Выбор между безбожием и духовностью" - глава парламента Грузии о выборах

Sputnik Грузия

В выборах участвуют 18 избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T08:45+0400

2024-10-26T08:45+0400

2024-10-26T08:51+0400

парламентские выборы

политика

новости

грузия

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Нынешние парламентские выборы в Грузии являются выбором между между злом и добром, безбожием и духовностью, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили после голосования. Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Глава парламента призвал избирателей к активности. Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" является в этой стране гарантом мира, достойного продвижения на пути в Евросоюз и гарантом благополучия.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участков. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом - в 53 городах 42 стран.Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать >>За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024