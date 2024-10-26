https://sputnik-georgia.ru/20241026/rano-radovatsya-partiya-vlasti-i-opponenty-speshat-otmechat-pobedu-na-vyborakh-v-gruzii-290590557.html

Рано радоваться! Партия власти и оппоненты спешат отмечать победу на выборах в Грузии

Рано радоваться! Партия власти и оппоненты спешат отмечать победу на выборах в Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии 26 октября проходят парламентские выборы, правящая партия рассчитывает на получение конституционного большинства в законодательном органе 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T18:50+0400

2024-10-26T18:50+0400

2024-10-26T19:06+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

каха каладзе

георгий вашадзе

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Процесс голосования на избирательных участках еще не подошел к концу, а представители правящей силы "Грузинская мечта" и оппозиционных партий уже объявляли о своей победе и о сокрушительном поражении конкурентов на парламентских выборах. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. За места в законодательном органе борются 18 избирательных субъектов. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. О том, что "Грузинской мечте" уже гарантировано твердое большинство в законодательном органе одиннадцатого созыва поспешил сообщить генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Причиной такого оптимизма он назвал беспрецедентную активность избирателей на выборах. Так, по данным ЦИК на 15:00 по тбилисскому времени, проголосовали 1 454 837 человек, что составляет 41,62% от общего числа избирателей. Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии>>"Необходимо отметить, что, по данным на три часа, фиксируется беспроцентно высокая активность, что не оставляет никакого шанса успеху радикальной оппозиции. По предварительным данным из местных избирательных штабов, "Грузинской мечте" уже гарантировано твердое большинство в парламенте Грузии", – заявил Каладзе. Однако, простого большинства в парламенте для "Грузинской мечты" недостаточно. Поэтому он призвал сторонников, всех без исключения, явиться на избирательные участки для того, чтобы правящая партия смогла получить конституционное большинство. Между тем, главные конкуренты правящей партии анонсируют ее сокрушительное поражение на выборах. "Грузинская мечта" терпит сокрушительное поражение!.. На данный момент у нас есть предварительные данные, где мы уверенно побеждаем. Мы празднуем убедительную победу", – заявил на брифинге один из лидеров оппозиционной коалиции "Единство – национальное движение" Георгий Вашадзе. При этом оппозиционер обвинил правящую силу в попытке устроить беспорядки на избирательных участках с целью снижения активности избирателей. Оппозиция значительно улучшает свои результаты и в целом одерживает внушительную победу над правящей партией – в этом уверен один из лидеров "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" Ника Нварамия. Оппозиционер прямо призвал "Грузинскую мечту" не терзать себя и смириться с поражением. А президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в последнее время больше общается с оппозицией, нежели с правящей силой, благодаря которой она в свое время и заняла эту почетную, но номинальную должность, уверена, что сегодня победа достанется всем. В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране открыто 3 044 избирательных участка. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан. В субботу также проходят выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1,7 тысячи представителей международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, георгий вашадзе, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024