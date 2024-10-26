https://sputnik-georgia.ru/20241026/oppozitsiya-posle-porazheniya-na-vyborakh-vnov-vyydet-na-ulitsy---premer-gruzii-290566676.html

Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии

Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция исчерпала весь свой уличный ресурс во время протестов против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", сказал Кобахидзе 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T14:15+0400

2024-10-26T14:15+0400

2024-10-26T14:19+0400

парламентские выборы

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Оппозиция после поражения на выборах в парламент Грузии попытается поставить под сомнение легитимность их результатов, чтобы поднять волну протеста, но весь свой ресурс она исчерпала на акциях протеста этой весной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. В парламентских выборах 26 октября участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. По его словам, оппозиция исчерпала свой ресурс во время протестов против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Против этого закона, помимо оппозиции и финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций, выступил весь Запад. После принятия закона отношения с Западом сильно испортились. "В марте, апреле, мае они исчерпали все ресурсы, которые могут быть связаны с улицей... Никакого уличного ресурса у них нет по одной простой причине: для победы на выборах и на улице нужен один и тот же ресурс – поддержка народа", - сказал Кобахидзе. "Радикальная оппозиция", по словам премьера, попытается опротестовать собственное поражение после закрытия избирательных участков в 20:00. Возбуждено уголовное дело: ЦИК прокомментировал вброс бюллетеней в Марнеули>>Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" лидеры правящей "Грузинской мечты" подразумевают бывшую правящую партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию" и другие.Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Иванишвили призвал всех идти на выборы>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024