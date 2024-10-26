https://sputnik-georgia.ru/20241026/rukopashnaya-na-uchastke---pervyy-intsident-na-vyborakh-proizoshel-na-zapade-gruzii-290552835.html

Рукопашная на участке – первый инцидент на выборах произошел на западе Грузии

Рукопашная на участке – первый инцидент на выборах произошел на западе Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиционный депутат прибыла на избирательный участок после того, как двоих наблюдателей лишили права находиться там 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T10:07+0400

2024-10-26T10:07+0400

2024-10-26T11:28+0400

парламентские выборы

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Первый инцидент на парламентских выборах в Грузии произошел вскоре после начала голосования – на избирательном участке номер 9 в городе Зугдиди произошла стычка между оппозиционным депутатом парламента Анной Цитлидзе и одним из местных наблюдателей, сообщает телеканал "Рустави 2". Незадолго до того как прийти на участок, член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Цитлидзе провела брифинг, на котором заявила, что двоих наблюдателей от местных организаций незаконно прогнали с участка. Инцидент с наблюдателями председатель избирательной комиссии объяснил тем, что, во-первых, на одном участке не может находиться больше одного наблюдателя от одной местной организации, а во-вторых – эти люди вмешивались в избирательный процесс. В частности, эти наблюдатели всматривались в удостоверения личности избирателей. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран."Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.

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грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024