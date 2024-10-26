https://sputnik-georgia.ru/20241026/samye-aktivnye-okruga-na-vyborakh-gruzii---dannye-na-1700-290590023.html
Самые активные округа на выборах Грузии – данные на 17:00
Самые активные округа на выборах Грузии – данные на 17:00
Sputnik Грузия
Всего в стране к 17:00 проголосовали 50,6% избирателей 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T18:13+0400
2024-10-26T18:13+0400
2024-10-26T18:26+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах фиксируется в горном регионе Грузии Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где к 17:00 по тбилисскому времени проголосовало более 60% избирателей, говорится в материалах ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в Грузии к 17:00 проголосовали 50,6% избирателей. Высокая явка избирателей наблюдается также в Гурии, где проголосовали 53,74%, в Аджарской автономии – 53,05% и в Тбилиси – 52,42%. В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. При этом в Ваке к 17:00 на выборы уже пришло 59,58% всех избирателей района. Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 17:00:Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3 044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Явка на выборах в Грузии на 17:00 составила 50,6%>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, общество, тбилиси, гурия, самцхе-джавахети
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, общество, тбилиси, гурия, самцхе-джавахети
Самые активные округа на выборах Грузии – данные на 17:00
18:13 26.10.2024 (обновлено: 18:26 26.10.2024)
Всего в стране к 17:00 проголосовали 50,6% избирателей
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах фиксируется в горном регионе Грузии Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где к 17:00 по тбилисскому времени проголосовало более 60% избирателей, говорится в материалах ЦИК.
Всего в Грузии к 17:00 проголосовали 50,6% избирателей. Высокая явка избирателей наблюдается также в Гурии, где проголосовали 53,74%, в Аджарской автономии – 53,05% и в Тбилиси – 52,42%.
В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. При этом в Ваке к 17:00 на выборы уже пришло 59,58% всех избирателей района.
Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 17:00:
Самегрело - Земо Сванети – 47,84% (160 651)
Аджария – 53,05% (168 233)
Тбилиси – 52,42% (540 549)
Кахети – 51,33% (151 339)
Мцхета-Мтианети – 51,93% (46 132)
Квемо Картли – 42,29% (169 472 )
Шида Картли – 50,67% (119 444)
Самцхе-Джавахети – 52,38% (75 207)
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 61,81% (17 989)
Имерети – 51,26% ( 264 496)
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3 044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.