https://sputnik-georgia.ru/20241026/yavka-na-vyborakh-v-gruzii-na-1700-sostavila-506-290589598.html

Явка на выборах в Грузии на 17:00 составила 50,6%

Явка на выборах в Грузии на 17:00 составила 50,6%

Sputnik Грузия

Разница в количестве проголосовавших к 17:00 на сегодняшних выборах и в 2020 году составляет 160 тысяч 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T17:50+0400

2024-10-26T17:50+0400

2024-10-26T18:08+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 17:00 по тбилисскому времени, проголосовали 1 768 816 человек, что составляет 50,6% от общего числа избирателей, говорится в материалах на сайте ЦИК.На предыдущих парламентских выборах в 2020 году к 17:00 проголосовали 1 607 530 избирателей (45,77%).В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Драки у избирательных участков в Грузии участились – кто их провоцирует?>>По стране открыто 3 044 избирательных участка. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 гражданина.В субботу также проходят выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламентские выборы в грузии 2024