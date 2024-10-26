https://sputnik-georgia.ru/20241026/samye-aktivnye-okruga-na-vyborakh-gruzii--dannye-k-1500-290588315.html

Самые активные округа на выборах Грузии: данные к 15:00

Самые активные округа на выборах Грузии: данные к 15:00

Sputnik Грузия

В грузинской столице явка составила 42,42% от общего числа избирателей 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T17:04+0400

2024-10-26T17:04+0400

2024-10-26T17:17+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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самцхе-джавахети

мцхета-мтианети

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах фиксируется в горном регионе Грузии Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где к 15:00 проголосовало более половины избирателей, говорится в материалах ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в стране к 15:00 проголосовали 41,62% избирателей. Высокая явка избирателей наблюдается также в Гурии, где проголосовали 43,74%, Самцхе-Джавахети – 43,74 и Мцхета-Мтианети. В столице Грузии явка составила 42,42%, при этом самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. При этом в Ваке к 15:00 на выборы уже пришло 47,45% всех избирателей района. Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 15:00:Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3 044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Драки у избирательных участков в Грузии участились – кто их провоцирует?>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, общество, самцхе-джавахети, мцхета-мтианети, тбилиси