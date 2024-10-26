https://sputnik-georgia.ru/20241026/samye-aktivnye-okruga-na-vyborakh-gruzii--dannye-k-1500-290588315.html
Самые активные округа на выборах Грузии: данные к 15:00
Самые активные округа на выборах Грузии: данные к 15:00
Sputnik Грузия
В грузинской столице явка составила 42,42% от общего числа избирателей 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T17:04+0400
2024-10-26T17:04+0400
2024-10-26T17:17+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах фиксируется в горном регионе Грузии Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где к 15:00 проголосовало более половины избирателей, говорится в материалах ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в стране к 15:00 проголосовали 41,62% избирателей. Высокая явка избирателей наблюдается также в Гурии, где проголосовали 43,74%, Самцхе-Джавахети – 43,74 и Мцхета-Мтианети. В столице Грузии явка составила 42,42%, при этом самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. При этом в Ваке к 15:00 на выборы уже пришло 47,45% всех избирателей района. Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 15:00:Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3 044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Драки у избирательных участков в Грузии участились – кто их провоцирует?>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, общество, самцхе-джавахети, мцхета-мтианети, тбилиси
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, общество, самцхе-джавахети, мцхета-мтианети, тбилиси
Самые активные округа на выборах Грузии: данные к 15:00
17:04 26.10.2024 (обновлено: 17:17 26.10.2024)
В грузинской столице явка составила 42,42% от общего числа избирателей
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах фиксируется в горном регионе Грузии Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где к 15:00 проголосовало более половины избирателей, говорится в материалах ЦИК.
Всего в стране к 15:00 проголосовали 41,62% избирателей. Высокая явка избирателей наблюдается также в Гурии, где проголосовали 43,74%, Самцхе-Джавахети – 43,74 и Мцхета-Мтианети.
В столице Грузии явка составила 42,42%, при этом самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. При этом в Ваке к 15:00 на выборы уже пришло 47,45% всех избирателей района.
Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 15:00:
Самегрело - Земо Сванети – 40,46% (135 863)
Аджария – 41,89% (437 426)
Тбилиси – 42,42% (125 558)
Кахети – 42,58% (125 558)
Мцхета-Мтианети – 42,86% (38 073)
Квемо Картли – 35,64% (142 851)
Шида Картли – 41,72% (98 338)
Самцхе-Джавахети – 43,42% ( 62 339)
Рача-Лечхуми и Квемо Картли – 54,17% (15 765)
Имерети – 42,79% (220 771)
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3 044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.