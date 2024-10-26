https://sputnik-georgia.ru/20241026/samye-aktivnye-okruga-na-vyborakh-gruzii--itogovye-dannye-290601311.html
Самые активные округа на выборах Грузии – итоговые данные
Самые активные округа на выборах Грузии – итоговые данные
Sputnik Грузия
Самым активные избиратели были в горном регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T22:29+0400
2024-10-26T22:29+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. На парламентских выборах в Грузии проголосовали 2 060 412 избирателей, из которых 961 751 – женщины и 1 098 661 – мужчины, говорится в материалах ЦИК. Самым активным оказался горный регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где из 29 103 избирателей на избирательные участки пришли 67,93%. Самая низкая явка была зафиксирована в регионе Квемо Картли, где из 400 781 избирателя проголосовали всего 49,23%. Активность избирателей менее 60% зафиксирована в регионах Кахети, Шида Картли, Самегрело - Земо Сванети и Имерети. Победу на выборах в Грузии празднуют все – и власти, и оппозиция>>В Тбилиси на выборы из 1 031 143 избирателей пришли 626 577 человек, что составляет 60,77%. Самыми активными избирателями в столице Грузии оказались жители районов Ваке, Дидубе и Мтацминда, а самыми неактивными – жители Исани и Крцаниси. Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 20:00 (тбс): Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Право голоса было у 3 495 789 избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, общество, политика, парламентские выборы в грузии 2024
Самые активные округа на выборах Грузии – итоговые данные
22:29 26.10.2024 (обновлено: 22:55 26.10.2024)
Самым активные избиратели были в горном регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. На парламентских выборах в Грузии проголосовали 2 060 412 избирателей, из которых 961 751 – женщины и 1 098 661 – мужчины, говорится в материалах ЦИК.
Самым активным оказался горный регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где из 29 103 избирателей на избирательные участки пришли 67,93%.
Самая низкая явка была зафиксирована в регионе Квемо Картли, где из 400 781 избирателя проголосовали всего 49,23%. Активность избирателей менее 60% зафиксирована в регионах Кахети, Шида Картли, Самегрело - Земо Сванети и Имерети.
В Тбилиси на выборы из 1 031 143 избирателей пришли 626 577 человек, что составляет 60,77%. Самыми активными избирателями в столице Грузии оказались жители районов Ваке, Дидубе и Мтацминда, а самыми неактивными – жители Исани и Крцаниси.
Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 20:00 (тбс):
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 67,93 % (19 771)
Аджария – 62,93% (199 557)
Мцхета-Мтианети – 61,59% (54 714)
Тбилиси – 60,77% (626 577)
Самцхе-Джавахети – 61,52% (88 336)
Шида Картли – 59,69% (140 707)
Самегрело - Земо Сванети – 55,27 % (185 604)
Имерети – 59,41% ( 306 547)
Квемо Картли – 49,23% (197 309).
Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Право голоса было у 3 495 789 избирателей.