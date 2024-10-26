https://sputnik-georgia.ru/20241026/pobedu-na-vyborakh-v-gruzii-prazdnuyut-vse---i-vlasti-i-oppozitsiya-290598664.html

Победу на выборах в Грузии празднуют все – и власти, и оппозиция

Победу на выборах в Грузии празднуют все – и власти, и оппозиция

Sputnik Грузия

О победе "Грузинской мечты" говорится в одном из трех экзитполов 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T21:29+0400

2024-10-26T21:29+0400

2024-10-26T21:46+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

георгий гахария

"сила народа"

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290598926_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9369a0a534c4b9a13134cb74dfb670e5.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Победу на выборах в парламент Грузии сразу после объявления результатов экзитполов начали праздновать лидеры как правящей партии "Грузинская мечта", так и ведущих оппозиционных партий. О победе "Грузинской мечты" говорят результаты экзитпола, проведенного по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди". По данным на 18:30, правящая партия набирает 56,1%, а в целом в парламент проходят четыре избирательных субъекта.Обратная картина в экзитполах, проведенных по заказу оппозиционных телекомпаний "Формула" и "Мтавари архи". По этим данным лидеры предвыборной гонки набирают в сумме больше голосов, чем правящая партия.В случае экзитпола телекомпании "Формула" у "Грузинской мечты" 40,9%, а "Мтавари архи" – 42%. Он отметил, что такое происходит в мире крайне редко. "Очень редко в мире происходит такой случай, когда одна и так же партия в такой сложной ситуации достигает таких успехов – это хороший показатель таланта грузинского народа. Уверяю вас, наша страна в ближайшие четыре года достигнет большого успеха", – подчеркнул Иванишвили.Празднуют победу и в коалиции "Сильная Грузия", которая была основана на базе партии "Лело для Грузии". Партию создали основатели одного из крупнейших банков Грузии TBC Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. "Воля народа изъявлена. Сейчас эту волю нужно защитить, довести дело до конца. Я хочу призвать всех представителей на участках, чтобы до последнего защищали голоса наших избирателей. Это дело надо довести до конца", – сказал Хазарадзе.По его словам, грузинский народ своим выбором завершил период стагнации в Грузии. О завершении однопартийного правления заявил один из основателей партии "Ахали" Ника Мелия."Грузинский народ победил не только "Грузинскую мечту", а грузинский народ победил единоличное и однопартийное правление. Что они только не посмели, к каким только способам не прибегли, но не получилось. Практически зафиксирована явка 2012 года. На участки пришли более 2 миллионов избирателей", – сказал Мелия."Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" входят в объединение "Коалиция за перемены". Все эти партии основали бывшие члены некогда правящей партии "Единое национальное движение".Победу отмечают и в партии "Единое национальное движение"."Грузинский народ на этих исторических выборах сделал выбор в пользу коалиционного правительства, коалиционной власти", – сказала лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава.По ее словам, оппозиция с большой ответственностью отнесется к доверию, оказанному грузинским народом.Единственной партией из лидеров предвыборной гонки, которая не стала пока праздновать, оказалась партия экс-премьера Георгий Гахария "Для Грузии"."Я жду лучших результатов после того, как начнется реальный подсчет. В нашем обществе погрешность экзитполов довольно-таки большая. Поэтому такая разница. Поэтому сейчас важно защищать голоса с каждого участка. Все праздники уже потом", – заявил Гахария.По данным экзитпола "Имеди", в парламент проходят "Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа"), "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") и "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане").Экзитполы оппозиционных каналов утверждают, что в парламент проходит в том числе партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, георгий гахария, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024