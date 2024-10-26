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"Сегодня вечером все будут победителями" – президент Грузии после голосования
"Сегодня вечером все будут победителями" – президент Грузии после голосования
Sputnik Грузия
Я отдала голос за новую Грузию, за ту Грузию, из-за которой я приехала в эту страну 22 года назад, сказала Зурабишвили 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T09:45+0400
2024-10-26T09:45+0400
2024-10-26T09:55+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшний день счастливым и отметила, что вечером, после завершения голосования на парламентских выборах, все будут победителями. Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов.Она отметила, что на этот раз голосовала не за кого-то, а за что-то. "Я отдала голос за новую Грузию, за ту Грузию, из-за которой я приехала в эту страну 22 года назад. Я отдала голос за ту Грузию, на которую молились все мои предки. Я отдала голос за ту Грузию, на которую, я уверена, молится вся Грузия", - сказала Зурабишвили.Зурабишвили выросла во Франции в семье эмигрантов. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран."Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили
"Сегодня вечером все будут победителями" – президент Грузии после голосования
09:45 26.10.2024 (обновлено: 09:55 26.10.2024)
Я отдала голос за новую Грузию, за ту Грузию, из-за которой я приехала в эту страну 22 года назад, сказала Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшний день счастливым и отметила, что вечером, после завершения голосования на парламентских выборах, все будут победителями.
Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов.
"Хочу поздравить всю Грузию с сегодняшним днем. Это счастливый день... Сегодня вечером все будут победителями, проигравших не будет, потому что выиграет Грузия", - заявила Зурабишвили журналистам.
Она отметила, что на этот раз голосовала не за кого-то, а за что-то.
"Я отдала голос за новую Грузию, за ту Грузию, из-за которой я приехала в эту страну 22 года назад. Я отдала голос за ту Грузию, на которую молились все мои предки. Я отдала голос за ту Грузию, на которую, я уверена, молится вся Грузия", - сказала Зурабишвили.
Зурабишвили выросла во Франции в семье эмигрантов.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.