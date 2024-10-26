https://sputnik-georgia.ru/20241026/v-gruzii-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-dlya-vyborov-v-parlament-gruzii-290545889.html

В Грузии открылись избирательные участки для выборов в парламент Грузии

В Грузии открылись избирательные участки для выборов в парламент Грузии

Sputnik Грузия

В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T08:05+0400

2024-10-26T08:05+0400

2024-10-26T08:21+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В 08:00 в субботу в Грузии открылись 3 048 избирательных участков для граждан страны, которые будут выбирать депутатов парламента Грузии. На участке, где проголосовал корреспондент Sputnik Грузия, с утра была небольшая очередь. Сам процесс голосования проходит спокойно, и на месте много наблюдателей. Рядом с избирательным участком дежурят полицейские, которые следят за порядком во время избирательного процесса. Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Еще 95 910 избирателей будет голосовать на 67 участках в 53 городах 42 стран. Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать >>Избирателям предстоит сделать выбор из 18 партий. В парламент Грузии попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей, пришедших на выборы. Как будут распределены места между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут. За процессом следят более 1 700 наблюдателей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Процесс освещают более 2800 представителей 199 СМИ. Как проходит голосование При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. Если нет, значит избиратель еще не голосовал. Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке. Порядка 90% избирателей будут голосовать при помощи современных технологий. В аппарате верификации будут проверять удостоверяющий личность документ, а подводить итоги будет аппарат для подсчета голосов. Избирателям раздадут бюллетени нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом. Бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат. Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 113 747 избирателей из 3 508 294. Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней. На полученном бюллетене старого образца надо будет, как и прежде, обвести номер желаемого избирательного субъекта, сложить этот бюллетень, положить в конверт и опустить в избирательную урну. По старинке пройдет голосование на избирательных участках за границей и в высокогорных районах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024