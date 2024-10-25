https://sputnik-georgia.ru/20241025/vybory-v-parlament-gruzii-2024--vse-chto-nado-znat-290501620.html

Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать

Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать

Sputnik Грузия

Избирателям будет предоставлено 12 часов на то, чтобы сделать выбор – кто должен управлять Грузией следующие четыре года 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T13:36+0400

2024-10-25T13:36+0400

2024-10-25T13:36+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Выборы в парламент Грузии XI созыва пройдут 26 октября по новой избирательной системе и масштабно с использованием современных технологий. Участки для голосования откроются в Грузии в 08:00 по тбилисскому времени и закроются в 20:00. Это означает, что избирателям будет предоставлено 12 часов на то, чтобы сделать выбор, – кто должен управлять страной следующие четыре года. Грузия – парламентская республика, соответственно, в руках депутатов – не только принятие законов, но и утверждение правительства. Парламент Грузии состоит из 150 депутатов. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в Грузии минимум 10 лет.Впервые депутатов будут выбирать не по смешанной, а только по пропорциональной системе (по партийным спискам). В парламент пройдут партии, за которых проголосуют не менее 5% пришедших на выборы избирателей. В течение 48 часов до начала голосования и до закрытия избирательных участков запрещается публиковать результаты опроса общественного мнения, касающегося выборов, помимо числа возможных участников выборов.В день голосования запрещено размещение в телевизионном и радиоэфире как платной, так и бесплатной политической рекламы. Соперники на выборах Всего в выборах участвуют 18 партий, пять из которых включили в свои партийные списки партнеров по их коалициям. Более того, три из этих пяти партий переименовались, чтобы избирателям было понятно, что они голосуют именно за объединение. Партиям пришлось прибегнуть к такой хитрости из-за запрета на участие блоков в выборах. Под прежним названием идет на выборы правящая партия "Грузинская мечта", которая включила в свой партийный список представителей партии отколовшихся от нее депутатов "Сила народа"."Альянс патриотов Грузии" также не стал ничего менять в своем названии, хоть и представляет на этих выборах несколько десятков консервативных партий и движений. Среди них ультраконсервативное, выступающее за сотрудничество с Россией движение "Консервативное движение" / "Альт-инфо", которое Минюст незадолго до выборов лишил регистрации в качестве партии. Нарушения или буря в стакане? "Грузинская мечта" изучила жалобы НПО перед выборами>> Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (основанная Михаилом Саакашвили) переименовалась в "Единство – национальное движение". Так называется коалиция, в которую, помимо "Нацдвижения", входят партии его бывших членов – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Переименовалась и партия основателей одного из крупнейших банков страны TBC Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии". Она является костяком коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы". В объединение "Сильная Грузия", помимо "Лело", входят партии "Для народа" и "Граждане", а также политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Еще одной переименовавшейся партией является "Ахали", которую создали бывший замгенпрокурора, основатель оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия и бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. "Ахали" объединилась с партиями также бывших членов "Нацдвижения" – "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", и теперь называется "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа". В 2020 году в парламентских выборах участвовали 48 партий и два политических блока, в 2016 году – 19 партий и шесть блоков, в 2012 году – 14 партий и два блока, в 2008 году – девять партий и три блока. Процедура голосования При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. Если нет, значит избиратель еще не голосовал. Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке. Порядка 90% избирателей будут голосовать при помощи современных технологий. В аппарате верификации будут проверять удостоверяющий личность документ, а подводить итоги будет аппарат для подсчета голосов. Избирателям раздадут бюллетени нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом. Бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат.Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 113 747 избирателей из 3 508 294.Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней. На полученном бюллетене старого образца надо будет, как и прежде, обвести номер желаемого избирательного субъекта, сложить этот бюллетень, положить в конверт и опустить в избирательную урну. По старинке пройдет голосование на избирательных участках за границей и в высокогорных районах Грузии. При помощи переносной урны смогут голосовать 64 238 избирателей. Это граждане, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома или находятся в больнице. Слабовидящим и незрячим придется идти на избирательный участок. Для них будут обустроены специальные кабины для голосования, где будут лежать рамка со шрифтом Брайля и лупа. Что касается избирательных участков в местах компактного проживания этнических меньшинств – в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли, там для избирателей будут бюллетени в том числе на армянском и азербайджанском языках. Все об избирателяхГолосовать на парламентских выборах имеют право граждане Грузии с 18 лет, у которых есть действующее удостоверение личности (ID-карта) или паспорт. Права голоса не имеют граждане, отбывающие наказание за особо тяжкое преступление.В этом году право голоса получили 135 922 молодых гражданина страны.Всего голосовать на предстоящих парламентских выборах смогут 3 508 294 избирателя, из них 95 910 – за границей. Это те граждане Грузии, которые находятся на консульском учете или прошли регистрацию в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в участковой избирательной комиссии.В 2020 году голосовать имели право 3 511 338 избирателей, из них 66 217 – за границей, в 2016 году – 3 513 884 избирателей (за границей – 49 716), в 2012 году – 3 613 851 (за границей – 43 176), в 2008 году – 3 472 876 (за границей – 35 188). В "Грузинской мечте" разоблачили наблюдательные организации в преддверии выборов>>Выборы будут считаться действительными при любой явке. Самая высокая явка на парламентских выборах в Грузии была в 2012 году, когда проголосовал 2 215 661 избиратель (60,8%). По результатам выборов к власти и пришла коалиция из нескольких партий "Грузинская мечта" во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Спустя несколько лет коалиция развалилась, и каждые последующие выборы выигрывала основанная Иванишвили партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В 2016 году на выборы пришли 1 825 054 избирателя (48,9%), а в 2020 году – 1 992 891 (56,75%). Для сравнения, в 2008 году, когда у власти было "Единое национальное движение" во главе с Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах проголосовали 1 850 608 избирателей (53%). Избирательные участкиК парламентским выборам откроется 3 111 участков, в том числе 67 – за границей, что является рекордным количеством для страны. За рубежом можно будет голосовать в 53 городах в 42 странах.Из общего числа избирательных участков, 13 откроются в Грузии в виде исключения: 12 – в тюрьмах и один – в Центре психического здоровья. Пандусами оборудованы 917 избирательных участков, а для колясочников адаптированы 348 участков.Наибольшее количество избирательных участков откроется в Тбилиси – 584, а наименьшее – в избирательном округе Адигени (регион Самцхе-Джавахети) – 16. В Адигенском округе зарегистрировано 15 418 избирателей.Количество избирателей и участков в самоуправляемых городах: Наблюдатели и СМИ Следить за ходом голосования будут 64 международные и 102 местные организации. Количество международных наблюдателей на этот раз побило рекорд 2008 года. Каждая местная организация может иметь лишь одного своего наблюдателя на участке, а каждая международная – двух, не считая переводчика. Также следить за ходом выборов будут наблюдатели от партий. Освещать процесс голосования планируют 98 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024