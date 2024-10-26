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Выборы должны стать залогом сохранения христианских ценностей – владыка Шио
Выборы должны стать залогом сохранения христианских ценностей – владыка Шио
Sputnik Грузия
Для того, чтобы нация заняла достойное место в будущем мироустройстве, необходимо спасти и сохранить главные ценности, отметил владыка Шио 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Местоблюститель главы Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), владыка Шио выразил надежду, что парламентские выборы в Грузии станут залогом сохранения христианских ценностей и церкви. В парламентских выборах 26 октября участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. "Сегодня мы видим – события в мире развиваются таким образом, что для того, чтобы нация заняла достойное место в будущем мироустройстве, порядке, необходимо спасти и сохранить главные ценности. Это наши христианские ценности и Церковь", - сказал владыка Шио после голосования. Каладзе: главное сохранить мир – сделать выбор легко>>Владыка также выразил надежду, что сегодняшние выборы станут залогом и большим шагом к этой цели.Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, тбилиси, парламентские выборы в грузии 2024
Выборы должны стать залогом сохранения христианских ценностей – владыка Шио
16:18 26.10.2024 (обновлено: 17:05 26.10.2024)
Для того, чтобы нация заняла достойное место в будущем мироустройстве, необходимо спасти и сохранить главные ценности, отметил владыка Шио
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Местоблюститель главы Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), владыка Шио выразил надежду, что парламентские выборы в Грузии станут залогом сохранения христианских ценностей и церкви.
В парламентских выборах 26 октября участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
"Сегодня мы видим – события в мире развиваются таким образом, что для того, чтобы нация заняла достойное место в будущем мироустройстве, порядке, необходимо спасти и сохранить главные ценности. Это наши христианские ценности и Церковь", - сказал владыка Шио после голосования.
Владыка также выразил надежду, что сегодняшние выборы станут залогом и большим шагом к этой цели.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.