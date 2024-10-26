https://sputnik-georgia.ru/20241026/yavka-na-vyborakh-v-gruzii-na-1200-sostavila-2222-290564949.html

Явка на выборах в Грузии на 12:00 составила 22,22%

Явка на выборах в Грузии на 12:00 составила 22,22%

Sputnik Грузия

Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T13:14+0400

2024-10-26T13:14+0400

2024-10-26T13:19+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 12:00 по тбилисскому времени, проголосовали 776 726 человек, что составляет 22,22% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в Сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика