https://sputnik-georgia.ru/20241026/yavka-na-vyborakh-v-gruzii-na-1200-sostavila-2222-290564949.html
Явка на выборах в Грузии на 12:00 составила 22,22%
Явка на выборах в Грузии на 12:00 составила 22,22%
Sputnik Грузия
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T13:14+0400
2024-10-26T13:14+0400
2024-10-26T13:19+0400
парламентские выборы в грузии 2024
грузия
новости
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290556195_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_429f248c082301647a8aaa85314365f3.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 12:00 по тбилисскому времени, проголосовали 776 726 человек, что составляет 22,22% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в Сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290556195_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6a3d21168703aeaa41170f4caad9cc26.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика
Явка на выборах в Грузии на 12:00 составила 22,22%
13:14 26.10.2024 (обновлено: 13:19 26.10.2024)
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 12:00 по тбилисскому времени, проголосовали 776 726 человек, что составляет 22,22% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в Сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.