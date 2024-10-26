Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241026/yavka-na-vyborakh-v-gruzii-na-1500-sostavila-4162-290570442.html
Явка на выборах в Грузии на 15:00 составила 41,62%
Явка на выборах в Грузии на 15:00 составила 41,62%
Sputnik Грузия
За ходом выборов наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T16:04+0400
2024-10-26T16:48+0400
парламентские выборы в грузии 2024
грузия
новости
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290568879_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_d5edb0787bae8ded8638caf92035b2ac.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 15:00 по тбилисскому времени, проголосовали 1 454 837 человек, что составляет 41,62% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Для сравнения на предыдущих парламентских выборах в 2020 году к 15:00 проголосовали 1 279 947 избирателей (36,45%). Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. За места в законодательном органе борются 18 избирательных субъектов. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии&gt;&gt;Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в Сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290568879_147:0:914:575_1920x0_80_0_0_90ad9c3e569989ba765b15e75d8bb8e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика

Явка на выборах в Грузии на 15:00 составила 41,62%

16:04 26.10.2024 (обновлено: 16:48 26.10.2024)
© photo: SputnikГеоргий Маргвелашвили голосует на парламентских выборах в Грузии
Георгий Маргвелашвили голосует на парламентских выборах в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2024
© photo: Sputnik
Подписаться
За ходом выборов наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии на парламентских выборах, по данным на 15:00 по тбилисскому времени, проголосовали 1 454 837 человек, что составляет 41,62% от общего числа избирателей, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Для сравнения на предыдущих парламентских выборах в 2020 году к 15:00 проголосовали 1 279 947 избирателей (36,45%).
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. За места в законодательном органе борются 18 избирательных субъектов. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии>>
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в Сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024. Явка избирателей на 15:00
Парламентские выборы в Грузии 2024. Явка избирателей на 15:00 - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2024
Парламентские выборы в Грузии 2024. Явка избирателей на 15:00
© Sputnik
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0