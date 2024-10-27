https://sputnik-georgia.ru/20241027/auditorskaya-kompaniya-iz-ssha-podtverdila-ispravnost-ustroystv-na-vyborakh-v-gruzii-290617792.html

Аудиторская компания из США подтвердила исправность устройств на выборах в Грузии

Аудиторская компания из США подтвердила исправность устройств на выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Дублирование голосующего в списке избирателей невозможно и один избиратель включается в список только один раз, говорится в отчете аудиторов 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T20:11+0400

2024-10-27T20:11+0400

2024-10-27T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Американская аудиторская компания Pro v&v представила результаты двух этапов аудита, согласно которым электронные аппараты на парламентских выборах в Грузии 26 октября работали исправно, говорится в информации на сайте Центральной избирательной комиссии. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Доклад, представленный компанией, отвечает на все мифы, дезинформацию и вопросы, существующие в отношении технологий, отметил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов >>"После активации участка каждый аппарат верификации содержит только список избирателей, который он приводит в действие в день выборов. Он не содержит полного списка избирателей по всей стране, и рассчитан конкретному избирательному участку", – заявил директор Pro V&V Джек Коби. Согласно отчету аудита соответствия: Компания pro v&v – одна из двух компаний, имеющих надлежащую аккредитацию соответствующих учреждений в США и имеет многолетний опыт работы. Компания уполномочена тестировать систему голосования и выдавать лицензии компаниям-вендорам. На совещании, состоявшемся в воскресенье в ЦИК, присутствовали и представители компании "Смартматик" (Smartmatic International Holding B.V.), вместе с которой ЦИК Грузии внедрил технологии в избирательный процесс. По словам управляющего директора "Смартматик" Франка Гунинка, члены избирательных участков были хорошо подготовлены и работали без задержек. По его словам, имелись небольшие изъяны, которые вполне объяснимы и не должны вызывать сомнений в функционировании технологий. Эта компания-вендор стала победителем тендера и имеет опыт модернизации выборов более чем в 30 странах мира. На сегодняшний день эта компания осуществляет технологическую поддержку одного из крупнейших избирательных округов США, некоторых провинций Канады, Бельгии, Эстонии, Аргентины, Австралии, Албании, Болгарии и Армении. По итогам выборов в парламент проходят пять политических сил – "Грузинская мечта", "Коалиция за перемены", "Единство национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию". Согласно предварительным данным с 3 110 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 53,92%, или 1 118 836 голосов избирателей. Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6% голосов избирателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024