Аудиторская компания из США подтвердила исправность устройств на выборах в Грузии
20:11 27.10.2024 (обновлено: 20:28 27.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПарламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
© photo: Sputnik / Stringer
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Дублирование голосующего в списке избирателей невозможно и один избиратель включается в список только один раз, говорится в отчете аудиторов
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Американская аудиторская компания Pro v&v представила результаты двух этапов аудита, согласно которым электронные аппараты на парламентских выборах в Грузии 26 октября работали исправно, говорится в информации на сайте Центральной избирательной комиссии.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Доклад, представленный компанией, отвечает на все мифы, дезинформацию и вопросы, существующие в отношении технологий, отметил глава ЦИК Георгий Каландаришвили.
"После активации участка каждый аппарат верификации содержит только список избирателей, который он приводит в действие в день выборов. Он не содержит полного списка избирателей по всей стране, и рассчитан конкретному избирательному участку", – заявил директор Pro V&V Джек Коби.
Согласно отчету аудита соответствия:
Доступные на серверах ЦИК списки избирателей соответствуют загруженным в аппараты спискам,
Дублирование голосующего в списке избирателей невозможно и один избиратель включается в список только один раз.
Список избирателей, распечатанный с аппарата по верификации, в точности соответствует списку, записанному в устройстве.
Один голос избирателя – это один голос, и технологически невозможно модифицировать или изменить его выбор.
Распечатка предварительных результатов (квитанция) с аппарата, содержит только те данные, генерирование которых проводит технология.
Компания pro v&v – одна из двух компаний, имеющих надлежащую аккредитацию соответствующих учреждений в США и имеет многолетний опыт работы. Компания уполномочена тестировать систему голосования и выдавать лицензии компаниям-вендорам.
На совещании, состоявшемся в воскресенье в ЦИК, присутствовали и представители компании "Смартматик" (Smartmatic International Holding B.V.), вместе с которой ЦИК Грузии внедрил технологии в избирательный процесс.
По словам управляющего директора "Смартматик" Франка Гунинка, члены избирательных участков были хорошо подготовлены и работали без задержек.
"В течение всего дня я лично наблюдал за избирательным процессом на избирательных участках, который включал в себя процесс открытия и закрытия, и хочу отметить, что члены избирательных участков были хорошо подготовлены, они прекрасно знали, как действовать в случае задержек или непредвиденных событий, и всему этому как положено способствовали технологии", – заявил представитель компании.
По его словам, имелись небольшие изъяны, которые вполне объяснимы и не должны вызывать сомнений в функционировании технологий.
Эта компания-вендор стала победителем тендера и имеет опыт модернизации выборов более чем в 30 странах мира.
На сегодняшний день эта компания осуществляет технологическую поддержку одного из крупнейших избирательных округов США, некоторых провинций Канады, Бельгии, Эстонии, Аргентины, Австралии, Албании, Болгарии и Армении.
По итогам выборов в парламент проходят пять политических сил – "Грузинская мечта", "Коалиция за перемены", "Единство национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию".
Согласно предварительным данным с 3 110 (99,646%) избирательных участков, "Грузинская мечта" получила 53,92%, или 1 118 836 голосов избирателей.
Что касается четырех оппозиционных объединений, то в сумме они набрали 37,6% голосов избирателей.
"Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, "Гирчи", "Дроа" – 10,92% (225 680 голосов);
"Единство – Национальное движение" – 10,12% (209 137 голосов);
"Сильная Грузия" – 8,78% (181 424 голоса);
"За Грузию" – 7,76% (160 354 голоса).