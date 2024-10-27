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Наблюдатели подтвердили легитимность прошедших выборов в Грузии
Наблюдатели подтвердили легитимность прошедших выборов в Грузии
Sputnik Грузия
Любые выборы, в какой бы стране они не проводились, всегда сопровождают изъяны, заявил премьер 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T17:56+0400
2024-10-27T17:56+0400
2024-10-27T18:11+0400
парламентские выборы
политика
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новости
ираклий кобахидзе
обсе
бдипч/обсе
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Главы наблюдательных миссий подтвердили легитимность прошедших накануне парламентских выборов в Грузии и прояснили все неясности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. По словам премьера, докладчики использовали в своих выступлениях терминологию, которая подчеркивает легитимность избранного парламента. "Кроме того, следует отметить, что выступающие использовали специфические термины при оценке этих выборов. Речь шла об избранном правительстве, что напрямую означает признание выборов полностью легитимными. Это очень важно, и я хочу поблагодарить все миссии. Мы начали их приглашать с февраля, были открыты для наблюдения. Выборы состоялись", – сказал Кобахидзе. Как отметил глава правительства, любые выборы, в какой бы стране они не проводились, всегда сопровождают изъяны. Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов в Грузии – Папуашвили >>"Любые выборы, безусловно, сопровождают изъяны. Были заданы вопросы, например, о конкретных видах нарушений, причем докладчик выяснил, что речь идет только об одном избирательном участке из 3 111 участков. Повторюсь, любые выборы всегда сопровождаются изъянами, но в целом главным и принципиальным было признание легитимности этих выборов", – заявил Кобахидзе."Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.Последние данные по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, обсе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, обсе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
Наблюдатели подтвердили легитимность прошедших выборов в Грузии
17:56 27.10.2024 (обновлено: 18:11 27.10.2024)
Любые выборы, в какой бы стране они не проводились, всегда сопровождают изъяны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Главы наблюдательных миссий подтвердили легитимность прошедших накануне парламентских выборов в Грузии и прояснили все неясности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
"Мы выслушали пресс-конференцию с участием глав международных наблюдательных миссий, которая делает очевидным, что нет никаких сомнений и вопросительных знаков относительно легитимности выборов. Наоборот, было подчеркнуто, что они были конкурентными и в целом эта оценка отражает ту картину, которая дана", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, докладчики использовали в своих выступлениях терминологию, которая подчеркивает легитимность избранного парламента.
"Кроме того, следует отметить, что выступающие использовали специфические термины при оценке этих выборов. Речь шла об избранном правительстве, что напрямую означает признание выборов полностью легитимными. Это очень важно, и я хочу поблагодарить все миссии. Мы начали их приглашать с февраля, были открыты для наблюдения. Выборы состоялись", – сказал Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, любые выборы, в какой бы стране они не проводились, всегда сопровождают изъяны.
"Любые выборы, безусловно, сопровождают изъяны. Были заданы вопросы, например, о конкретных видах нарушений, причем докладчик выяснил, что речь идет только об одном избирательном участке из 3 111 участков. Повторюсь, любые выборы всегда сопровождаются изъянами, но в целом главным и принципиальным было признание легитимности этих выборов", – заявил Кобахидзе.
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.
Последние данные по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,92%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,037%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,164%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.