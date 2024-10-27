https://sputnik-georgia.ru/20241027/narusheniya-v-den-vyborov-povliyali-na-ikh-rezultaty---otsenka-isfed-290616893.html
Нарушения в день выборов повлияли на их результаты – оценка ISFED
Нарушения в день выборов повлияли на их результаты – оценка ISFED
Sputnik Грузия
День выборов и предвыборный период должны оцениваться вместе для окончательной оценки выборов, говорится в заключении наблюдателей 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T18:58+0400
2024-10-27T18:58+0400
2024-10-27T19:36+0400
парламентские выборы
грузия
новости
политика
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573684_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dc3308af6e0e2056ab1b65a12848c881.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Факты нарушений, выявленных как в день выборов, так и в предвыборный период, повлияли на процесс и результаты голосования в Грузии, заявила председатель НПО "Справедливые выборы" (ISFED) Нино Долидзе на брифинге. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.По ее словам, день выборов и предвыборный период должны оцениваться вместе для окончательной оценки выборов. Наблюдатели ISFED подали около 200 жалоб на нарушения, зафиксированные на избирательных участках 26 октября. Из них более 100 находятся в участковых избирательных комиссиях, а 97 – в районных избирательных комиссиях. Одна жалоба подана непосредственно в ЦИК. Долидзе особо выделила некоторые из зафиксированных нарушений: В день голосования наблюдателям приходилось работать в условиях запугивания, ограничения их прав, угроз насилия на многих участках. Были случаи, когда наблюдатели становились объектами физического и словесного насилия. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии? >>Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе тогда заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. Между тем, тогдашний посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Тогда же глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573684_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0f140114c9c95a96b74ad506ecb6a12a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, парламентские выборы в грузии 2024
Нарушения в день выборов повлияли на их результаты – оценка ISFED
18:58 27.10.2024 (обновлено: 19:36 27.10.2024)
День выборов и предвыборный период должны оцениваться вместе для окончательной оценки выборов, говорится в заключении наблюдателей
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Факты нарушений, выявленных как в день выборов, так и в предвыборный период, повлияли на процесс и результаты голосования в Грузии, заявила председатель НПО "Справедливые выборы" (ISFED) Нино Долидзе на брифинге.
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.
"Нарушения, выявленные в предвыборный период, а именно давление на избирателей, запугивание, конфискация удостоверений личности, сбор персональных данных и подкуп избирателей, существенно подорвали доверие к выборам... По нашей оценке, совокупность этих нарушений могла оказать существенное влияние на результаты выборов", – заявила Долидзе.
По ее словам, день выборов и предвыборный период должны оцениваться вместе для окончательной оценки выборов.
Наблюдатели ISFED подали около 200 жалоб на нарушения, зафиксированные на избирательных участках 26 октября. Из них более 100 находятся в участковых избирательных комиссиях, а 97 – в районных избирательных комиссиях. Одна жалоба подана непосредственно в ЦИК.
Долидзе особо выделила некоторые из зафиксированных нарушений:
Девять процентов избирательных участков не обеспечили тайну голосования избирателя.
Проблемы, связанные с процедурой маркировки, были выявлены на 9% от общего числа избирательных участков.
Массовый вброс бюллетеней в урны для голосования на нескольких избирательных участках и факты многократного голосования.
Предполагаемые факты подкупа избирателей имели место по внешнему периметру на 13% избирательных участков.
В день голосования наблюдателям приходилось работать в условиях запугивания, ограничения их прав, угроз насилия на многих участках. Были случаи, когда наблюдатели становились объектами физического и словесного насилия.
В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ.
После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.
Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе тогда заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция.
В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства.
Между тем, тогдашний посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".
Тогда же глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.