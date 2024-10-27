https://sputnik-georgia.ru/20241027/narusheniya-v-den-vyborov-povliyali-na-ikh-rezultaty---otsenka-isfed-290616893.html

Нарушения в день выборов повлияли на их результаты – оценка ISFED

Нарушения в день выборов повлияли на их результаты – оценка ISFED

Sputnik Грузия

День выборов и предвыборный период должны оцениваться вместе для окончательной оценки выборов, говорится в заключении наблюдателей 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T18:58+0400

2024-10-27T18:58+0400

2024-10-27T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Факты нарушений, выявленных как в день выборов, так и в предвыборный период, повлияли на процесс и результаты голосования в Грузии, заявила председатель НПО "Справедливые выборы" (ISFED) Нино Долидзе на брифинге. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.По ее словам, день выборов и предвыборный период должны оцениваться вместе для окончательной оценки выборов. Наблюдатели ISFED подали около 200 жалоб на нарушения, зафиксированные на избирательных участках 26 октября. Из них более 100 находятся в участковых избирательных комиссиях, а 97 – в районных избирательных комиссиях. Одна жалоба подана непосредственно в ЦИК. Долидзе особо выделила некоторые из зафиксированных нарушений: В день голосования наблюдателям приходилось работать в условиях запугивания, ограничения их прав, угроз насилия на многих участках. Были случаи, когда наблюдатели становились объектами физического и словесного насилия. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии? >>Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе тогда заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. Между тем, тогдашний посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Тогда же глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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