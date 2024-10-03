https://sputnik-georgia.ru/20241003/deputat-pochemu-posolstvo-ssha-opravdyvaet-lozh-isfed-pered-vyborami-v-gruzii--290183494.html
Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?
Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?
Sputnik Грузия
Посольство США в среду опубликовало в соцсети очередной пост с критикой властей Грузии 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T21:03+0400
2024-10-03T21:03+0400
2024-10-03T21:03+0400
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георгий вашадзе
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Непонятно, почему посольство США, тем более перед выборами, оправдывает неправительственную организацию "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), которая в прошлый раз обнародовала ложные результаты параллельного подсчета голосов, сказала вице-спикер парламента Нино Цилосани. Посольство США в среду опубликовало в соцсети очередной пост с критикой властей Грузии. Речь идет о баннере с надписью "Почему "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?" и комментарии к нему, что правящая партия Грузии лжет, когда говорит о попытке ISFED устроить госпереворот в 2020 году. По ее словам, непонятно для чего посольству США понадобилось оправдание подобной организации."Поэтому я не понимаю, в какую политику или цели должно садиться оправдание ISFED и этой лжи, тем более в предвыборный период", – заявила Цилосани. В свою очередь депутат Ираклий Кирцхалия назвал заявление посольства США "прямым оскорблением общества". Это была попытка устроить революцию в Грузии, организованная якобы неправительственными организациями. ISFED дала карт-бланш "коллективному "Нацдвижению", сказал представитель правящей партии. "Со стороны посольства Америки имеет место попытка нивелирования темой, за которой последовали давление в течение шести месяцев на парламент, давление на демократические институты и попытка отменить (результаты – ред.) выборы", – сказал Ираклий Кадагидзе, глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>Бредом и грязной кампанией назвал обвинения представителей власти в адрес ISFED член оппозиционной партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе."Они (власти – ред.) манипулируют и своими заявлениями сами устраивают беспорядок", – сказала соратница Вашадзе Тамар Кордзая. Формула виновата Результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были обнародованы на второй день. ЦИК после подсчета 100% голосов и объявил, что "Грузинская мечта" набрала 48,15%, а ISFED – 45,8%.Спустя почти полтора месяца протестов оппозиции, которая обвиняла власти в фальсификации выборов и бойкотировала работу парламента, ISFED заявила о допущенной ошибке.Согласно обновленным 11 декабря 2020 года результатам параллельного подсчета голосов, правящая партия получила 47,6%. То есть первоначальные данные ISFED были на 1,8 процентных пункта меньше исправленных и на 2,34 процентных пункта меньше результатов ЦИК. Как пояснили тогда в ISFED, проблема оказалась в формуле подсчета голосов. В частности, засчитаны были в том числе недействительные бюллетени. В ISFED подчеркнули, что после исправления ошибки результаты изменились незначительно, и это никак не влияет на количество полученных партиями мандатов.США на страже НПОВласти Грузии не раз приводили "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) в качестве примера недобросовестной неправительственной организации, которая ко всему в добавок финансируется из-за рубежа.ISFED была наблюдателем на парламентских выборах 2020 года в рамках программы по поддержке политических процессов в Грузии Агентства США по международному развитию (USAID). ISFED и на этот раз зарегистрирована в ЦИК как местная наблюдательная организация. В среду посольство США опубликовало на своей странице в соцсети инфографику с надписью на грузинском языке "Почему "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?" и диаграммой.О чем молчат и за что критикуют Грузию западные политики?>>На диаграмме показаны первичные и уточненные результаты параллельного подсчета голосов для "Грузинской мечты" и получившей второе место на выборах коалиции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве".Этот баннер сопровождается комментарием так же на грузинском: "В ответ на частые ложные заявления "Грузинской мечты", что неправительственная организация ISFED в 2020 году пыталась устроить государственный переворот, отмечаем, что данные ISFED изначально подтвердили победу "Грузинской мечты".Подобную оценку правящей партии Грузии американское посольство дало за три недели до парламентских выборов в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, политика, георгий вашадзе, международное общество справедливых выборов и демократии, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, сша, политика, георгий вашадзе, международное общество справедливых выборов и демократии, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?
Посольство США в среду опубликовало в соцсети очередной пост с критикой властей Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Непонятно, почему посольство США, тем более перед выборами, оправдывает неправительственную организацию "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), которая в прошлый раз обнародовала ложные результаты параллельного подсчета голосов, сказала вице-спикер парламента Нино Цилосани.
Посольство США в среду опубликовало в соцсети очередной пост с критикой властей Грузии. Речь идет о баннере с надписью "Почему "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?" и комментарии к нему, что правящая партия Грузии лжет, когда говорит о попытке ISFED устроить госпереворот в 2020 году.
"На этом баннере мы видим 1,8%, что реально 2,5%. Да, и не в этом дело. Это голоса 50 тысяч избирателей, якобы в краже которых ISFED обвинял нас, но уже подтверждено, что они лгали", – сказала представитель "Грузинской мечты" Нино Цилосани журналистам.
По ее словам, непонятно для чего посольству США понадобилось оправдание подобной организации.
"Поэтому я не понимаю, в какую политику или цели должно садиться оправдание ISFED и этой лжи, тем более в предвыборный период", – заявила Цилосани.
В свою очередь депутат Ираклий Кирцхалия назвал заявление посольства США "прямым оскорблением общества".
Это была попытка устроить революцию в Грузии, организованная якобы неправительственными организациями. ISFED дала карт-бланш "коллективному "Нацдвижению", сказал представитель правящей партии.
Коллективным "Нацдвижением" и р
адикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
"Со стороны посольства Америки имеет место попытка нивелирования темой, за которой последовали давление в течение шести месяцев на парламент, давление на демократические институты и попытка отменить (результаты – ред.) выборы", – сказал Ираклий Кадагидзе, глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам.
Бредом и грязной кампанией назвал обвинения представителей власти в адрес ISFED член оппозиционной партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе.
"Они (власти – ред.) манипулируют и своими заявлениями сами устраивают беспорядок", – сказала соратница Вашадзе Тамар Кордзая.
Результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были обнародованы на второй день. ЦИК после подсчета 100% голосов и объявил, что "Грузинская мечта" набрала 48,15%, а ISFED – 45,8%.
Спустя почти полтора месяца протестов оппозиции, которая обвиняла власти в фальсификации выборов и бойкотировала работу парламента, ISFED заявила о допущенной ошибке.
Согласно обновленным 11 декабря 2020 года результатам параллельного подсчета голосов, правящая партия получила 47,6%. То есть первоначальные данные ISFED были на 1,8 процентных пункта меньше исправленных и на 2,34 процентных пункта меньше результатов ЦИК.
Как пояснили тогда в ISFED, проблема оказалась в формуле подсчета голосов. В частности, засчитаны были в том числе недействительные бюллетени. В ISFED подчеркнули, что после исправления ошибки результаты изменились незначительно, и это никак не влияет на количество полученных партиями мандатов.
Власти Грузии не раз приводили "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) в качестве примера недобросовестной неправительственной организации, которая ко всему в добавок финансируется из-за рубежа.
ISFED была наблюдателем на парламентских выборах 2020 года в рамках программы по поддержке политических процессов в Грузии Агентства США по международному развитию (USAID). ISFED и на этот раз зарегистрирована в ЦИК как местная наблюдательная организация.
В среду посольство США опубликовало на своей странице в соцсети инфографику с надписью на грузинском языке "Почему "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?" и диаграммой.
На диаграмме показаны первичные и уточненные результаты параллельного подсчета голосов для "Грузинской мечты" и получившей второе место на выборах коалиции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве".
Этот баннер сопровождается комментарием так же на грузинском: "В ответ на частые ложные заявления "Грузинской мечты", что неправительственная организация ISFED в 2020 году пыталась устроить государственный переворот, отмечаем, что данные ISFED изначально подтвердили победу "Грузинской мечты".
Подобную оценку правящей партии Грузии американское посольство дало за три недели до парламентских выборов в стране.