https://sputnik-georgia.ru/20241003/deputat-pochemu-posolstvo-ssha-opravdyvaet-lozh-isfed-pered-vyborami-v-gruzii--290183494.html

Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?

Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?

Sputnik Грузия

Посольство США в среду опубликовало в соцсети очередной пост с критикой властей Грузии 03.10.2024, Sputnik Грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Непонятно, почему посольство США, тем более перед выборами, оправдывает неправительственную организацию "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), которая в прошлый раз обнародовала ложные результаты параллельного подсчета голосов, сказала вице-спикер парламента Нино Цилосани. Посольство США в среду опубликовало в соцсети очередной пост с критикой властей Грузии. Речь идет о баннере с надписью "Почему "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?" и комментарии к нему, что правящая партия Грузии лжет, когда говорит о попытке ISFED устроить госпереворот в 2020 году. По ее словам, непонятно для чего посольству США понадобилось оправдание подобной организации."Поэтому я не понимаю, в какую политику или цели должно садиться оправдание ISFED и этой лжи, тем более в предвыборный период", – заявила Цилосани. В свою очередь депутат Ираклий Кирцхалия назвал заявление посольства США "прямым оскорблением общества". Это была попытка устроить революцию в Грузии, организованная якобы неправительственными организациями. ISFED дала карт-бланш "коллективному "Нацдвижению", сказал представитель правящей партии. "Со стороны посольства Америки имеет место попытка нивелирования темой, за которой последовали давление в течение шести месяцев на парламент, давление на демократические институты и попытка отменить (результаты – ред.) выборы", – сказал Ираклий Кадагидзе, глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>Бредом и грязной кампанией назвал обвинения представителей власти в адрес ISFED член оппозиционной партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе."Они (власти – ред.) манипулируют и своими заявлениями сами устраивают беспорядок", – сказала соратница Вашадзе Тамар Кордзая. Формула виновата Результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были обнародованы на второй день. ЦИК после подсчета 100% голосов и объявил, что "Грузинская мечта" набрала 48,15%, а ISFED – 45,8%.Спустя почти полтора месяца протестов оппозиции, которая обвиняла власти в фальсификации выборов и бойкотировала работу парламента, ISFED заявила о допущенной ошибке.Согласно обновленным 11 декабря 2020 года результатам параллельного подсчета голосов, правящая партия получила 47,6%. То есть первоначальные данные ISFED были на 1,8 процентных пункта меньше исправленных и на 2,34 процентных пункта меньше результатов ЦИК. Как пояснили тогда в ISFED, проблема оказалась в формуле подсчета голосов. В частности, засчитаны были в том числе недействительные бюллетени. В ISFED подчеркнули, что после исправления ошибки результаты изменились незначительно, и это никак не влияет на количество полученных партиями мандатов.США на страже НПОВласти Грузии не раз приводили "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) в качестве примера недобросовестной неправительственной организации, которая ко всему в добавок финансируется из-за рубежа.ISFED была наблюдателем на парламентских выборах 2020 года в рамках программы по поддержке политических процессов в Грузии Агентства США по международному развитию (USAID). ISFED и на этот раз зарегистрирована в ЦИК как местная наблюдательная организация. В среду посольство США опубликовало на своей странице в соцсети инфографику с надписью на грузинском языке "Почему "Грузинская мечта" ставит под угрозу партнерство с Америкой из-за 1,8%?" и диаграммой.О чем молчат и за что критикуют Грузию западные политики?>>На диаграмме показаны первичные и уточненные результаты параллельного подсчета голосов для "Грузинской мечты" и получившей второе место на выборах коалиции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве".Этот баннер сопровождается комментарием так же на грузинском: "В ответ на частые ложные заявления "Грузинской мечты", что неправительственная организация ISFED в 2020 году пыталась устроить государственный переворот, отмечаем, что данные ISFED изначально подтвердили победу "Грузинской мечты".Подобную оценку правящей партии Грузии американское посольство дало за три недели до парламентских выборов в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, политика, георгий вашадзе, международное общество справедливых выборов и демократии, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024