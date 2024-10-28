https://sputnik-georgia.ru/20241028/premer-poblagodaril-pravookhraniteley-za-sokhranenie-spokoystviya-v-den-vyborov-v-gruzii-290627693.html

Премьер поблагодарил правоохранителей за сохранение спокойствия в день выборов в Грузии

Премьер поблагодарил правоохранителей за сохранение спокойствия в день выборов в Грузии

Sputnik Грузия

Выборы в стране прошли в беспрецедентно спокойной обстановке, заявил Кобахидзе 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T12:53+0400

2024-10-28T12:53+0400

2024-10-28T12:53+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ираклий кобахидзе

вахтанг гомелаури

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и лично главу МВД Вахтанга Гомелаури за обеспечение спокойной обстановки в стране на парламентских выборах. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. По словам Кобахидзе, всего по стране было создано 3111 участков, и из них в более 3100 участках было полное спокойствие. "Было несколько участков, где произошли скоординированные провокации. Однако в конечном итоге и здесь действовало МВД, действовали правоохранительные органы, и в итоге удалось провести выборы по сути в спокойной обстановке, в том числе и день выборов", - отметил он. Также, Кобахидзе поблагодарил Службу государственной безопасности и Спецслужбу госохраны за вклад в проведение выборов должным образом. Результаты выборов в Грузии не могут быть подвергнуты сомнению – депутат>>В день выборов были зафиксированы нарушения на нескольких избирательных участках. В частности, драки произошли у избирательных участков №60 в районе Глдани и №51 в районе Исани в Тбилиси, №9 в городе Зугдиди (регион Самегрело) и №74 в селе Кизиладжло района Дманиси (регион Квемо Картли), где также использовали перцовый баллончик. Кроме того, окружная комиссия признала недействительными результаты голосования на избирательном участке №69 Марнеульского района, где произошел массовый вброс бюллетеней. Последние данные по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, самегрело, зугдиди, тбилиси, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, единое национальное движение, "сила народа"