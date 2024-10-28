https://sputnik-georgia.ru/20241028/rezultaty-vyborov-v-gruzii-ne-mogut-byt-podvergnuty-somneniyu--deputat-290624934.html

Результаты выборов в Грузии не могут быть подвергнуты сомнению – депутат

Результаты выборов в Грузии не могут быть подвергнуты сомнению – депутат

Sputnik Грузия

Заявлений, которые могли бы поставить под вопрос результаты выборов, не было, заявила Бочоришвили 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Нет никаких оснований или фактов, чтобы подвергать сомнению результаты прошедших в Грузии парламентских выборов, которые признаются в том числе НПО "Международным обществом за справедливые выборы и демократию", заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. Общество услышало много заявлений разного рода, однако, как отметила депутат, не было заявлений или каких-либо фактов, которые могли бы быть использованы, чтобы поставить под вопрос результаты выборов. Факты нарушений, выявленных как в день выборов, так и в предвыборный период, могли повлиять на процесс и результаты голосования в Грузии, заявила ранее председатель ISFED Нино Долидзе. Вопрос Грузии рассмотрят на заседании Евросовета – Шарль Мишель оценил итоги выборов>>В день голосования наблюдателям приходилось работать в условиях запугивания, ограничения их прав, угроз насилия на многих участках. Также были случаи, когда наблюдатели становились объектами физического и словесного насилия. Между тем в отчете сказано, что результаты параллельного подсчета голосов, который провела ISFED, совпадают с данными ЦИК. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Депутат: почему посольство США оправдывает ложь ISFED перед выборами в Грузии?>>Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе тогда заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария оппозиции. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. Между тем, тогдашний посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Тогда же глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, тбилиси, сша, каха каладзе, келли дегнан, "сила народа", единое национальное движение