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Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии
Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии
Sputnik Грузия
Подобное обвинение носит абсолютно голословный характер, заявил Песков 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T15:25+0400
2024-10-28T15:25+0400
2024-10-28T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии не было и такие обвинения голословны – Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Грузии выборы не закончились – политолог оценил ситуацию в стране после 26 октября>>В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию", использовались современные технологии. Она назвала прошедшие выборы "российской спецоперацией" и новой формой "гибридной войны" против народа и страны.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , европейская грузия, "сила народа", единое национальное движение, саломе зурабишвили , дмитрий песков, тбилиси, москва, новости, россия
парламентские выборы в грузии 2024 , европейская грузия, "сила народа", единое национальное движение, саломе зурабишвили , дмитрий песков, тбилиси, москва, новости, россия
Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии
15:25 28.10.2024 (обновлено: 15:41 28.10.2024)
Подобное обвинение носит абсолютно голословный характер, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии не было и такие обвинения голословны – Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию", использовались современные технологии. Она назвала прошедшие выборы "российской спецоперацией" и новой формой "гибридной войны" против народа и страны.
"Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они, знаете, они уже для многих стран носят стандартный характер: чуть что – сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было, и обвинение носит абсолютно голословный характер, голословный. Мы решительно отвергаем эти обвинения", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают высказывания Зурабишвили о якобы вмешательстве в выборы со стороны России.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.