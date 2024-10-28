https://sputnik-georgia.ru/20241028/rossiya-oprovergla-obvineniya-vo-vmeshatelstve-v-vybory-gruzii-290630072.html

Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии

Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии

Sputnik Грузия

Подобное обвинение носит абсолютно голословный характер, заявил Песков 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T15:25+0400

2024-10-28T15:25+0400

2024-10-28T15:41+0400

парламентские выборы в грузии 2024

европейская грузия

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии не было и такие обвинения голословны – Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Грузии выборы не закончились – политолог оценил ситуацию в стране после 26 октября>>В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию", использовались современные технологии. Она назвала прошедшие выборы "российской спецоперацией" и новой формой "гибридной войны" против народа и страны.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , европейская грузия, "сила народа", единое национальное движение, саломе зурабишвили , дмитрий песков, тбилиси, москва, новости, россия