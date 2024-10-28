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Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом спустя два дня после выборов

Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом спустя два дня после выборов

Sputnik Грузия

Премьер-министр Венгрии одним из первых поздравил своего грузинского коллегу и правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии, председатель Совета ЕС Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября, сообщила пресс-служба администрации правительства. В администрации правительства Грузии 29 октября состоится официальная церемония встречи премьер-министра. Венгерского коллегу примет глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. Состоятся встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан выступят с совместными заявлениями для СМИ. Премьер-министр Венгрии посетит Грузию вместе с правительственной делегацией, в которую входят глава МИД и торговли Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, министр финансов Венгрии Михай Варга, госсекретарь Янош Мате и другие официальные лица. Вопрос Грузии рассмотрят на заседании Евросовета – Шарль Мишель оценил итоги выборов >>Премьер-министр Венгрии одним из первых поздравил своего грузинского коллегу и правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. Последние данные по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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