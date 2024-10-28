https://sputnik-georgia.ru/20241028/vpervye-dva-gruzinskikh-futbolicta-popali-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura-frantsuzskoy-ligi-1-290632479.html

Впервые два грузинских футболиcта попали в символическую сборную тура французской Лиги 1

Впервые два грузинских футболиcта попали в символическую сборную тура французской Лиги 1

Sputnik Грузия

На пару грузинские футболисты забили четыре гола в одном туре Лиги 1, входящей в пятерку лучших лиг Европы 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T17:12+0400

2024-10-28T17:12+0400

2024-10-28T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Впервые сразу два футболиста сборной Грузии – Зурико Давиташвили и Георгий Микаутадзе – одновременно попали в символическую сборную девятого тура французской Лиги 1, одиннадцать лучших игроков выбрал аналитический портал Sofascore. Клуб Давиташвили ("Сент-Этьен") проиграл матч "Анже" со счетом 2:4, оба гола забил легионер из Грузии. Его игру аналитический портал оценил в 7,8 балла. Давиташвили включил в символическую сборную еще один интернет-портал whoscored и оценил игру футболиста в 7,7 очка. Что касается Микаутадзе, то он стал лучшим игроком матча "Лион" – "Осер", забил два гола и прервал безголевую серию. Грузинский футболист получил 9 очков от Sofascore. На пару грузинские футболисты забили четыре гола в одном туре Лиги 1, входящей в пятерку лучших лиг Европы. Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче против "Эмполи" >>Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов. Микаутадзе в июле, вскоре после окончания Евро 2024, где он стал лучшим бомбардиром, не подписал контракт с "Монако" и официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, зурико давиташвили, георгий микаутадзе, франция, футбол