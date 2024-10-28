Выборы в парламент Грузии были образцовыми – вице-премьер
17:10 28.10.2024 (обновлено: 17:31 28.10.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЛеван Давиташвили
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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При этом на все погрешности, которые были зафиксированы на выборах, нужно отреагировать, заявил Давиташвили
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии прошли успешно и были образцовыми не только на местном, но и на международном уровне, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Было 3 111 участков. И фактически не только не было никаких нарушений, а все было проведено образцово. Не только для Грузии, но и на международном уровне (выборы – ред.) были проведены образцово, на высоком уровне как в плане организации, так и в плане эффективного использования инноваций", – сказал Давиташвили.
Выборы прошли успешно, однако, как отметил вице-премьер, на все погрешности, которые были зафиксированы, нужно отреагировать.
"Для меня очень важно, чтобы ни одно нарушение, если таковое подтвердится, не осталось без реагирования. Мы должны постоянно улучшать наши политические процессы. Это касается не только избирательного периода, но и особенно избирательных процессов", – подчеркнул он.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Зурабишвили назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
"За Грузию" – 7,768%.