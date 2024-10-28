https://sputnik-georgia.ru/20241028/vybory-v-parlament-gruzii-byli-obraztsovymi--vitse-premer-290632259.html

Выборы в парламент Грузии были образцовыми – вице-премьер

Выборы в парламент Грузии были образцовыми – вице-премьер

Sputnik Грузия

При этом на все погрешности, которые были зафиксированы на выборах, нужно отреагировать, заявил Давиташвили 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T17:10+0400

2024-10-28T17:10+0400

2024-10-28T17:31+0400

парламентские выборы в грузии 2024

новости

грузия

политика

саломе зурабишвили

леван давиташвили

обсе

пасе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/277999948_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3a8dfb20d3161cb01204d1bd9bc6e77c.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии прошли успешно и были образцовыми не только на местном, но и на международном уровне, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Выборы прошли успешно, однако, как отметил вице-премьер, на все погрешности, которые были зафиксированы, нужно отреагировать. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Зурабишвили назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа. Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

парламентские выборы в грузии 2024 , новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , леван давиташвили, обсе, пасе