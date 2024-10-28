https://sputnik-georgia.ru/20241028/zakharova-posovetovala-zurabishvili-ne-polagatsya-na-evrosoyuz-290627143.html

Захарова посоветовала Зурабишвили не полагаться на Евросоюз

Захарова посоветовала Зурабишвили не полагаться на Евросоюз

Sputnik Грузия

Полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо, заявила официальный представитель МИД РФ 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T12:24+0400

2024-10-28T12:24+0400

2024-10-28T12:24+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузии не следует полагаться на то, что Евросоюз может принять еще какую-то страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление грузинского президента Саломе Зурабишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили заявила о том, что никто не может отнять у Грузии европейское будущее. Президент также не признала результаты выборов 26 октября, назвав их тотально фальсифицированными. Согласно предварительным данным ЦИК, более 53% голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта". Как отметила официальный представитель МИД РФ, лишение будущего — это лишение независимости и национальных интересов. Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии>>"Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее", - пишет Захарова. Она также обратилась к Зурабишвили с вопросом: чем грузинское будущее хуже европейского? "У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции", - написала Захарова. Последние данные по итогам выборов в Грузии: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , мид россии, "сила народа", саломе зурабишвили , мария захарова, тбилиси, вашингтон, ближний восток, грузия, новости, политика