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Захарова посоветовала Зурабишвили не полагаться на Евросоюз
Захарова посоветовала Зурабишвили не полагаться на Евросоюз
Sputnik Грузия
Полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо, заявила официальный представитель МИД РФ 28.10.2024, Sputnik Грузия
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2024-10-28T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузии не следует полагаться на то, что Евросоюз может принять еще какую-то страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление грузинского президента Саломе Зурабишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Зурабишвили заявила о том, что никто не может отнять у Грузии европейское будущее. Президент также не признала результаты выборов 26 октября, назвав их тотально фальсифицированными. Согласно предварительным данным ЦИК, более 53% голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта". Как отметила официальный представитель МИД РФ, лишение будущего — это лишение независимости и национальных интересов. Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии&gt;&gt;"Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее", - пишет Захарова. Она также обратилась к Зурабишвили с вопросом: чем грузинское будущее хуже европейского? "У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции", - написала Захарова. Последние данные по итогам выборов в Грузии: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парламентские выборы в грузии 2024 , мид россии, "сила народа", саломе зурабишвили , мария захарова, тбилиси, вашингтон, ближний восток, грузия, новости, политика
парламентские выборы в грузии 2024 , мид россии, "сила народа", саломе зурабишвили , мария захарова, тбилиси, вашингтон, ближний восток, грузия, новости, политика

Захарова посоветовала Зурабишвили не полагаться на Евросоюз

12:24 28.10.2024
© President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2024
© President of Georgia
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Полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо, заявила официальный представитель МИД РФ
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузии не следует полагаться на то, что Евросоюз может принять еще какую-то страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление грузинского президента Саломе Зурабишвили.
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Зурабишвили заявила о том, что никто не может отнять у Грузии европейское будущее. Президент также не признала результаты выборов 26 октября, назвав их тотально фальсифицированными. Согласно предварительным данным ЦИК, более 53% голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта".

""Европейское будущее" Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того — наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, лишение будущего — это лишение независимости и национальных интересов.
Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии>>
"Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее", - пишет Захарова.
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2024
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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Она также обратилась к Зурабишвили с вопросом: чем грузинское будущее хуже европейского?
"У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции", - написала Захарова.
Последние данные по итогам выборов в Грузии:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,81%;
"За Грузию" – 7,768%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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