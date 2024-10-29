Главный дипломат ЕС встревожен ситуацией после выборов в Грузии
21:14 29.10.2024 (обновлено: 21:26 29.10.2024)
© photo: Sputnik / Press service of the Ministry of the Interior of the Russian Federation / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© photo: Sputnik / Press service of the Ministry of the Interior of the Russian Federation/
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Грузия является страной-кандидатом в ЕС, и поэтому она должна "продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям", заявил Боррель
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. События в Грузии после парламентских выборов вызывают тревогу, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"События в Грузии после парламентских выборов 26 октября вызывают большую тревогу. Международные наблюдатели сообщали о нарушениях в ходе избирательной кампании, а также в день выборов. Они также не объявили выборы свободными и справедливыми", - говорится в заявлении Борреля.
Глава европейской дипломатии обратился к ЦИК с просьбой о прозрачном расследовании.
"Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы власти должны расследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, влияющие на общественное доверие к процессу, сообщают наблюдатели. Эти нарушения должны быть устранены быстро, прозрачно и независимо", - говорится в заявлении.
Боррель отмечает, что Грузия является страной-кандидатом в ЕС, и поэтому она должна "продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса".
"Честность выборов и поддержание верховенства права являются краеугольными камнями демократии и неотъемлемой частью и основами пути вступления в ЕС", - отмечено в заявлении.
По его словам, он призвал комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности собраться во вторник для срочного обсуждения сложной ситуации в Грузии и включил его в повестку дня ноябрьского Совета по иностранным делам.
Глава европейской дипломатии отмечает, что люди в Грузии, демонстрирующие уже несколько месяцев свою приверженность демократическим ценностям, "заслуживают ясности в отношении избирательного процесса, чтобы иметь уверенность в легитимности следующего правительства".
"Важно, чтобы протесты и реакция правительства на них оставались мирными. Необходимо обратить вспять процесс демократического отката в стране и создать благоприятные условия для средств массовой информации, гражданского общества и оппозиции, которые составляют плюралистическое демократическое общество", - говорится в заявлении.
Исследователи отмечают, что несмотря на решение оппозиционных партий, грузинский парламент не будет парализован, что даст возможность правящей партии принимать решения.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,96%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,034%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,166%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,809%;
"За Грузию" – 7,769%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.