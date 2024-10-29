https://sputnik-georgia.ru/20241029/glava-parlamenta-idet-fabrikatsiya-psevdo-dokazatelstv-falsifikatsii-vyborov-v-gruzii-290650416.html

Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии

Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии

Sputnik Грузия

На выборах использовалась американская аппаратура, и аудит проводила американская компания, подчеркнул Папуашвили 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T17:50+0400

2024-10-29T17:50+0400

2024-10-29T18:28+0400

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шалва папуашвили

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Выборы в парламент Грузии прошли на беспрецедентно высоком уровне и теперь противники победившей правящей партии "Грузинская мечта" занимаются фабрикаций якобы доказательств фальсификации, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили на брифинге. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Он подчеркнул, что власти приложили большие усилия, чтобы не дать оппозиции никакого повода ставить под сомнение достоверность результатов выборов. По его словам, ЦИК был укомплектован профессионалами, использованы были американские технологии, аппаратуру проверяла американская аудиторская компания, за ходом выборов на 3111 избирательных участках наблюдали 25 тысяч наблюдателей."Выборы прошли на беспрецедентно высоком уровне и завершились четким и однозначным результатом. Воля народа отражена и выявлена... Абсолютное большинство поддержало мир, суверенитет страны и устойчивое развитие на европейском пути", - сказал Папуашвили. Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам>>Сейчас, по его словам, общество является свидетелем начала выполнения ранее написанного сценария – пишутся жалобы о якобы нарушениях на выборах, которые сопровождаются фото- или видеоматериалом, лишенным всяческой критической оценки."Эту фабрикацию псевдодоказательств хотят использоваться для создания восприятия якобы у них есть какие-либо реальные доказательства или якобы они расшифровали несуществующие схемы фальсификации", - заявил глава парламента.В планы критиков, по мнению Папуашвили, входит поднятие большой волны протеста и создание искусственного кризиса в Грузии. "Исходя из опыта прошлых лет несложно догадаться, как продолжится этот процесс, который рассчитан на то, чтобы всеми возможными способами поднять такую волну протеста, что потеряются всякий рациональный смысл, свидетельства или доказательства, чтобы моделированными настроями создать новый искусственный кризис", - заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что что "Грузинская мечта" будет уличать все ложные доказательства, которыми несогласные с результатами выборов пытаются создать ложные восприятия и этим манипулировать."Воля народа выражена. Голос каждого из вас будет защищен... Процессы 2020 и 2021 годов в Грузии больше не повторятся", - сказал Папуашвили. Разоблачение от "Грузинской мечты"Претензия №1 - манипуляции с аппаратурой Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Папуашвили подчеркнул, что о манипуляциях с этими аппаратами сейчас говорят те, кто незадолго до выборов говорил, что это невозможно, включая президента Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии>>На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Зурабишвили утверждает, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. В ответ на обвинения, глава парламента подчеркнул, что на выборах использовалась американская аппаратура, и аудит проводила американская аудиторская компания Pro v&v. "Так что если очень хотят, пусть теперь требуют ответа от американцев", - заявил Папуашвили. По его словам, к этому времени прошли две фазы аудита, и сейчас идет третья, после чего будут обнародованы результаты. Последнее заключение аудита:

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024