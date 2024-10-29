https://sputnik-georgia.ru/20241029/gruziya-uspeshno-provela-vybory---mid-knr-290641276.html

Грузия успешно провела выборы - МИД КНР

Грузия успешно провела выборы - МИД КНР

Sputnik Грузия

В МИД КНР выразили надежду, что Грузия будет стабильной и процветающей 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T11:38+0400

2024-10-29T11:38+0400

2024-10-29T11:42+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Пекин уважает выбор грузинского народа и готов продолжать развивать отношения между Китаем и Грузией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Китай готов работать со всеми сторонами для содействия непрерывному развитию китайско-грузинских отношений, отметил он.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Зурабишвили назвала прошедшие выборы спецоперацией и новой формой "гибридной войны" против народа и страны.Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Грузия и КитайГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту.В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнеторговый оборот между странами в январе-июле 2024 года вырос на 11,6% и составил более 1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, китай, пекин, парламентские выборы в грузии 2024