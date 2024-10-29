https://sputnik-georgia.ru/20241029/megaevropeyskiy-proekt--premer-vengrii-o-podvodnom-energokabele-iz-gruzii-v-es-290646381.html

Мегаевропейский проект – премьер Венгрии о подводном энергокабеле из Грузии в ЕС

Мегаевропейский проект – премьер Венгрии о подводном энергокабеле из Грузии в ЕС

Sputnik Грузия

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, подписано в декабре 2022 года 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T13:50+0400

2024-10-29T13:50+0400

2024-10-29T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря является мегаевропейским проектом, который обеспечит рынок ЕС зеленой энергией через Грузию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Обран, первый из зарубежных политиков, поздравивший "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах, прибыл с официальным визитом в Тбилиси накануне. "Для меня большая честь, что мы можем вместе работать в рамках крупнейшего проекта. Этот проект является крупнейшим для Евросоюза, поскольку огромный европейский план предполагает поставку зеленой электроэнергии из Кавказского региона в Европу, что является мегаевропейским проектом", – заявил Орбан. Названа стоимость проекта подводного электрокабеля из Грузии в Европу>>Премьер Венгрии поблагодарил правительство Грузии во главе с премьером Кобахидзе за активную работу над реализацией проекта.Энергетические операторы Грузии (АО "Грузинская государственная электросистема"), Азербайджана ("Азерэнержи"), Венгрии (MVM Zrt) и Румынии (National Power Grid Company Transelectrica S.A) подписали соглашение о создании совместного предприятия в рамках проекта по прокладке высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию, в начале сентября 2024 года. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект Черноморского энергокабеля Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым. По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, виктор орбан, ираклий кобахидзе, венгрия, черное море, европа