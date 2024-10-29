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На куполе пострадавшего во время урагана храма установили крест
На куполе пострадавшего во время урагана храма установили крест
Sputnik Грузия
В ближайшие дни планируется восстановить сломанные лорфины в нижних частях купола, после чего будет установлен медный шкив 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T23:05+0400
2024-10-29T23:05+0400
2024-10-29T23:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Новый латунный крест установлен на куполе храма святого Георгия монастырского комплекса Алаверди, который пострадавл в результате сильного ветра, сообщили в Министерстве культуры Грузии. Сильный ветер и торнадо, которые 25 июня обрушились на Кахети, сорвали жестяное перекрытие купола храма, повредили в его южной части лещадную кровлю. Были сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, а с купола упал крест. Крест был изготовлен под непосредственным руководством Национального агентства по охране культурного наследия Грузии. Установке предшествовали проектные работы. По проекту был изготовлен макет, на основе которого была изготовлена форма, а затем отлит латунный крест. Отливка креста производилась под руководством архитекторов-реставраторов. Как в Грузии восстанавливают пострадавший от урагана храм Алаверди? >>В ближайшие дни планируется восстановить сломанные лорфины в нижних частях купола, после чего будет установлен медный шкив. Освятил крест креста митрополит Авва Алавердский Давид (Махарадзе). В начале июля вокруг купола храма были возведены строительные леса, после чего специалисты приступили к реставрации купола. В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов, отмечается в информации. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство охраны культурного наследия
грузия, новости, общество, национальное агентство охраны культурного наследия
На куполе пострадавшего во время урагана храма установили крест
23:05 29.10.2024 (обновлено: 23:45 29.10.2024)
В ближайшие дни планируется восстановить сломанные лорфины в нижних частях купола, после чего будет установлен медный шкив
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Новый латунный крест установлен на куполе храма святого Георгия монастырского комплекса Алаверди, который пострадавл в результате сильного ветра, сообщили в Министерстве культуры Грузии.
Сильный ветер и торнадо, которые 25 июня обрушились на Кахети, сорвали жестяное перекрытие купола храма, повредили в его южной части лещадную кровлю. Были сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, а с купола упал крест.
Крест был изготовлен под непосредственным руководством Национального агентства по охране культурного наследия Грузии. Установке предшествовали проектные работы. По проекту был изготовлен макет, на основе которого была изготовлена форма, а затем отлит латунный крест. Отливка креста производилась под руководством архитекторов-реставраторов.
В ближайшие дни планируется восстановить сломанные лорфины в нижних частях купола, после чего будет установлен медный шкив.
Освятил крест креста митрополит Авва Алавердский Давид (Махарадзе).
В начале июля вокруг купола храма были возведены строительные леса, после чего специалисты приступили к реставрации купола. В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов, отмечается в информации.
Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.