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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T11:58+0400

2024-10-29T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в сентябре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,69 миллиона лари (2,93%) и на 1 октября текущего года составил 59,37 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 949,87 миллиона лари (2,94%), а в иностранной валюте – на 741,66 миллиона лари (2,93%).На конец сентября 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,03 миллиарда лари, что на 5,6% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,99 миллиарда лари, что на 4,33% больше, чем в предыдущем месяце.За сентябрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,37%, или 410,52 миллиона лари, и на 1 октября текущего года составил 30,47 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,1%, что на 0,002 процентного пункта больше данных на 1 сентября 2024 года.По данным на конец мая, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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