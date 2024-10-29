https://sputnik-georgia.ru/20241029/oppozitsiya-predaet-svoikh-izbirateley--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-290654590.html

Оппозиция предает своих избирателей – вице-спикер парламента Грузии

Оппозиция предает своих избирателей – вице-спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Предательством избирателей "Грузинской мечты" со стороны партии будет считаться невыполнение обещания, предполагающее уход из политики коллективного... 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T21:59+0400

2024-10-29T21:59+0400

2024-10-29T21:59+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отказ оппозиции от мандатов будет предательством своих избирателей, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и не признают победу "Грузинской мечты". Оппозиционеры заявили, что отказываются от своих мандатов и собираются упразднить списки, чтобы парламент был нелегитимен. По ее словам, предательством избирателей "Грузинской мечты" со стороны партии будет считаться невыполнение обещания, предполагающее уход из политики коллективного "Национального движения" и суда над ним. "Проигравший в политике или спортивном соревновании должен признать поражение. Это дезинформация, что парламент не будет правомочен, если оппозиция откажется от мандатов и упразднит списки, как будто Саломе Зурабишвили, символический президент, имеет какие-то права, и первое заседание парламента не смогут назначить", - подчеркнула Цилосани. По ее словам, в этой дезинформации виновата некомпетентность журналистов и горе-политиков. Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии >>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024