https://sputnik-georgia.ru/20241029/oppozitsiya-predaet-svoikh-izbirateley--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-290654590.html
Оппозиция предает своих избирателей – вице-спикер парламента Грузии
Оппозиция предает своих избирателей – вице-спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
Предательством избирателей "Грузинской мечты" со стороны партии будет считаться невыполнение обещания, предполагающее уход из политики коллективного... 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T21:59+0400
2024-10-29T21:59+0400
2024-10-29T21:59+0400
парламентские выборы
политика
грузия
новости
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277548756_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_f11dd220c37823421d2834665f1f3eed.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отказ оппозиции от мандатов будет предательством своих избирателей, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и не признают победу "Грузинской мечты". Оппозиционеры заявили, что отказываются от своих мандатов и собираются упразднить списки, чтобы парламент был нелегитимен. По ее словам, предательством избирателей "Грузинской мечты" со стороны партии будет считаться невыполнение обещания, предполагающее уход из политики коллективного "Национального движения" и суда над ним. "Проигравший в политике или спортивном соревновании должен признать поражение. Это дезинформация, что парламент не будет правомочен, если оппозиция откажется от мандатов и упразднит списки, как будто Саломе Зурабишвили, символический президент, имеет какие-то права, и первое заседание парламента не смогут назначить", - подчеркнула Цилосани. По ее словам, в этой дезинформации виновата некомпетентность журналистов и горе-политиков. Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии >>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277548756_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_0462413126927acca72ea72333481b12.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024
Оппозиция предает своих избирателей – вице-спикер парламента Грузии
Предательством избирателей "Грузинской мечты" со стороны партии будет считаться невыполнение обещания, предполагающее уход из политики коллективного "Национального движения" и суда над ним, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отказ оппозиции от мандатов будет предательством своих избирателей, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам.
Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и не признают победу "Грузинской мечты". Оппозиционеры заявили, что отказываются от своих мандатов и собираются упразднить списки, чтобы парламент был нелегитимен.
"У оппозиции нет шансов, они сами не могут проанализировать, почему пришли к такому результату, почему число их избирателей уменьшается и почему у "Грузинской мечты" – увеличивается. Отказ от мандатов будет предательством избирателей", - заявила Цилосани.
По ее словам, предательством избирателей "Грузинской мечты" со стороны партии будет считаться невыполнение обещания, предполагающее уход из политики коллективного "Национального движения" и суда над ним.
"Проигравший в политике или спортивном соревновании должен признать поражение. Это дезинформация, что парламент не будет правомочен, если оппозиция откажется от мандатов и упразднит списки, как будто Саломе Зурабишвили, символический президент, имеет какие-то права, и первое заседание парламента не смогут назначить", - подчеркнула Цилосани.
По ее словам, в этой дезинформации виновата некомпетентность журналистов и горе-политиков.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.