https://sputnik-georgia.ru/20241029/prezident-turtsii-pozdravil-premera-gruzii-i-pravyaschuyu-partiyu-s-pobedoy-na-vyborakh-290648574.html

Президент Турции поздравил премьера Грузии и правящую партию с победой на выборах

Президент Турции поздравил премьера Грузии и правящую партию с победой на выборах

Sputnik Грузия

Президент Турции пожелал здоровья грузинскому премьеру, а народу Грузии – благополучия и счастья 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T15:10+0400

2024-10-29T15:10+0400

2024-10-29T15:26+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

турция

реджеп тайип эрдоган

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Президент Турции пожелал здоровья грузинскому премьеру, а народу Грузии – благополучия и счастья. Одними из первых свои поздравления премьеру Грузии направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава правительства Армении Никол Пашинян и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Грузия успешно провела выборы – МИД КНР >>Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024