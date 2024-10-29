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Президент Турции поздравил премьера Грузии и правящую партию с победой на выборах
Президент Турции поздравил премьера Грузии и правящую партию с победой на выборах
Sputnik Грузия
Президент Турции пожелал здоровья грузинскому премьеру, а народу Грузии – благополучия и счастья 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T15:10+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Президент Турции пожелал здоровья грузинскому премьеру, а народу Грузии – благополучия и счастья. Одними из первых свои поздравления премьеру Грузии направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава правительства Армении Никол Пашинян и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Грузия успешно провела выборы – МИД КНР >>Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024
Президент Турции поздравил премьера Грузии и правящую партию с победой на выборах
15:10 29.10.2024 (обновлено: 15:26 29.10.2024)
Президент Турции пожелал здоровья грузинскому премьеру, а народу Грузии – благополучия и счастья
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября, сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Искренне поздравляю партию "Грузинская мечта" под Вашим руководством с победой и первым местом на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября 2024 года. Надеюсь, что результаты выборов принесут успех народу Грузии и нашему региону. Вызывает радость, что выборы, выявившие волю грузинского народа, прошли в спокойной и безопасной обстановке", – говорится в поздравительном письме
Президент Турции пожелал здоровья грузинскому премьеру, а народу Грузии – благополучия и счастья.
Одними из первых свои поздравления премьеру Грузии направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава правительства Армении Никол Пашинян и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,96%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,034%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,166%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,809%;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.