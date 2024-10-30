https://sputnik-georgia.ru/20241030/kaladze-oppozitsii-v-gruzii-dazhe-snezhok-zimoy-nelzya-doverit--290667774.html
Каладзе: оппозиции в Грузии даже снежок зимой нельзя доверить
Каладзе: оппозиции в Грузии даже снежок зимой нельзя доверить
Sputnik Грузия
Зло, фальшь и мерзость всегда будут обречены на провал, сказал генсек "Грузинской мечты" 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T14:41+0400
2024-10-30T14:41+0400
2024-10-30T15:31+0400
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обсе
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Народ не мог доверить Грузию оппозиции, которой даже снежок зимой не может доверить, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя реакцию оппонентов на результаты парламентских выборов. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и отказались призвать объявленные Центризбиркомом результаты. "Грузинская мечта", по данным ЦИК, получила 53,93% голосов. По словам Каладзе, оппозиция обвинила всех и вся в поражение на выборах, в том числе и молодежь. "Никто не вышел и не сказал, что у вас были проблемы и что вы проиграли из-за этого. Обвинили всех и вся... Вы оскорбляете своих собственных избирателей", – заявил Каладзе. Подобное отношение, по словам Каладзе, немыслимо. "Поэтому вы находитесь в таком состоянии, в котором находитесь сегодня. В Грузии зло, фальшь, мерзость, которую вы себе позволяете, всегда будут обречены на провал, и у этого нет будущего", – отметил Каладзе. Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, каха каладзе, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024
Каладзе: оппозиции в Грузии даже снежок зимой нельзя доверить
14:41 30.10.2024 (обновлено: 15:31 30.10.2024)
Зло, фальшь и мерзость всегда будут обречены на провал, сказал генсек "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Народ не мог доверить Грузию оппозиции, которой даже снежок зимой не может доверить, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя реакцию оппонентов на результаты парламентских выборов.
Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и отказались призвать объявленные Центризбиркомом результаты. "Грузинская мечта", по данным ЦИК, получила 53,93% голосов.
"Наш миролюбивый, свободный и справедливый народ не допустит, чтобы управление страной доверили людям, которые способны на всякую грязь. О каком управлении страной идет речь? Как народ может доверить вам страну, когда человек даже снежок зимой не может доверить вам, не говоря уже об управление страной?!" – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, оппозиция обвинила всех и вся в поражение на выборах, в том числе и молодежь.
"Никто не вышел и не сказал, что у вас были проблемы и что вы проиграли из-за этого. Обвинили всех и вся... Вы оскорбляете своих собственных избирателей", – заявил Каладзе.
Подобное отношение, по словам Каладзе, немыслимо.
"Поэтому вы находитесь в таком состоянии, в котором находитесь сегодня. В Грузии зло, фальшь, мерзость, которую вы себе позволяете, всегда будут обречены на провал, и у этого нет будущего", – отметил Каладзе.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.