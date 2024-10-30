https://sputnik-georgia.ru/20241030/kaladze-oppozitsii-v-gruzii-dazhe-snezhok-zimoy-nelzya-doverit--290667774.html

Каладзе: оппозиции в Грузии даже снежок зимой нельзя доверить

Каладзе: оппозиции в Грузии даже снежок зимой нельзя доверить

Sputnik Грузия

Зло, фальшь и мерзость всегда будут обречены на провал, сказал генсек "Грузинской мечты" 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T14:41+0400

2024-10-30T14:41+0400

2024-10-30T15:31+0400

парламентские выборы

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каха каладзе

саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Народ не мог доверить Грузию оппозиции, которой даже снежок зимой не может доверить, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя реакцию оппонентов на результаты парламентских выборов. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и отказались призвать объявленные Центризбиркомом результаты. "Грузинская мечта", по данным ЦИК, получила 53,93% голосов. По словам Каладзе, оппозиция обвинила всех и вся в поражение на выборах, в том числе и молодежь. "Никто не вышел и не сказал, что у вас были проблемы и что вы проиграли из-за этого. Обвинили всех и вся... Вы оскорбляете своих собственных избирателей", – заявил Каладзе. Подобное отношение, по словам Каладзе, немыслимо. "Поэтому вы находитесь в таком состоянии, в котором находитесь сегодня. В Грузии зло, фальшь, мерзость, которую вы себе позволяете, всегда будут обречены на провал, и у этого нет будущего", – отметил Каладзе. Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024