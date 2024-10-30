https://sputnik-georgia.ru/20241030/zurabishvili-zhdut-v-prokurature-gruzii----rassleduetsya-delo-o-falsifikatsii-vyborov-290666467.html

Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов

Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов

Sputnik Грузия

Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T13:20+0400

2024-10-30T13:20+0400

2024-10-30T13:47+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

антикоррупционное бюро

сша

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290562015_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f4574e3a725d259e87ac88cc5a0e1ac5.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии вызвала на опрос президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая делает заявления о фальсификации парламентских выборов 26 октября, сказано в сообщении прокуратуры.Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент страны Саломе Зурабишвили, политики и другие заинтересованные лица, принявших масштабный характер.Там же отмечено, что прокуратура намерена расследовать все вероятные правонарушения. "Прокуратура Грузии проведет все необходимые следственные и процессуальные действия с целью изучения фактов, указанных как в обращении ЦИК, так и озвученных президентом, представителями отдельных партий и наблюдательных миссий", – говорится в сообщении. Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии>>В рамках расследования планируется опросить всех, кто, возможно, владеет информаций о вероятных правонарушениях. "Также хотим сообщить обществу, что правоохранительные ведомства активно ведут расследование по не одному уголовному делу в целях изучения отдельных правонарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов", – говорится в сообщении. Там же сказано, что прокуратура периодически будет информировать общественность о результатах расследования.Умышленная фальсификация связанных с выборами документов (избирательных списков, протоколов, бюллетеней, регистрационных журналов и контрольных листов) карается лишением свободы на срок до двух лет.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Помимо Зурабишвили и оппозиционеров о фальсификации говорят представители неправительственных организациях, которые были наблюдателями на выборах. Среди них НПО "Международная прозрачность – Грузия".Президент США "глубоко встревожен" событиями в Грузии>>Незадолго до выборов Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью, но позже, по просьбе премьер-министра, упразднило это решение. Свою просьбу Ираклий Кобахидзе обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период. Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. К этому времени американская аудиторская компания Pro v&v провела две фазы аудита, и никаких нарушений выявлено не было. Сейчас идет третья фаза аудита, результаты которой будут обнародованы позже, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, антикоррупционное бюро, сша, парламентские выборы в грузии 2024