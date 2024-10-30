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Кварацхелия забил "Милану" и был признан лучшим игроком встречи

Кварацхелия забил "Милану" и был признан лучшим игроком встречи

Sputnik Грузия

Миланцы так и не смогли спасти встречу, потерпев поражение в принципиальном матче 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия провел накануне свой сотый матч в составе неаполитанского клуба, забил важный гол в ворота "Милана" и был признан лучшим игроком встречи. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Матч десятого тура прошел на легендарном стадионе Сан-Сиро. Первыми отличились гости. На пятой минуте забил Ромелу Лукаку. На 43-й минуте Кварацхелия решил взять игру себя, обошел двух защитников и мощным ударом из-за штрафной увеличил преимущество "Наполи" до двух мячей. После перерыва "Милан" атаковал с огромной силой. На 47-й минуте испанский нападающий Альваро Мората сократил отставание от неаполитанцев, но гол был отменен рефери из-за положения вне игры. Миланцы так и не смогли спасти встречу, потерпев поражение в принципиальном матче. Названа дата начала продаж билетов на игры сборной Грузии в ноябре>>После десяти туров, сыгранных в серии А, "Наполи" набрал 25 очков и идет на первом месте, опережая "Интер" на семь очков. "Милан" занимает восьмое место с 14 очками. Что касается Хвичи Кварацхелия, то в девяти матчах чемпионата Италии он забил два гола и записал на свой счет две результативные передачи. Кроме того, Кварацхелия был признан лучшим игроком сентября чемпионата Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, футбол