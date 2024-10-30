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Лидеры ОАЭ поздравили премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах
Лидеры ОАЭ поздравили премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах
Sputnik Грузия
Правящая партия одержала победу на парламентских выборах, прошедших 28 октября 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T11:12+0400
2024-10-30T11:12+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент и вице-президенты Объединенных Арабских Эмиратов поздравили премьер-министра Ираклия Кобахидзе и "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах, сообщили в администрации правительства Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и правящую партию "Грузинская мечта" с победой поздравили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид ибн Султан Аль Нахайян, вице-президенты ОАЭ – премьер и правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид ибн Саид Аль Мактум и заместитель премьера, председатель президентского суда шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян (более известный как Шейх Мансур). Эрдоган поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах>>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, оаэ, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
Лидеры ОАЭ поздравили премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах
11:12 30.10.2024 (обновлено: 11:37 30.10.2024)
Правящая партия одержала победу на парламентских выборах, прошедших 28 октября
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент и вице-президенты Объединенных Арабских Эмиратов поздравили премьер-министра Ираклия Кобахидзе и "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах, сообщили в администрации правительства Грузии.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и правящую партию "Грузинская мечта" с победой поздравили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид ибн Султан Аль Нахайян, вице-президенты ОАЭ – премьер и правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид ибн Саид Аль Мактум и заместитель премьера, председатель президентского суда шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян (более известный как Шейх Мансур).
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,936%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,034%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,166%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,809%;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.