https://sputnik-georgia.ru/20241030/rezultaty-vyborov-ne-povliyayut-na-ekonomiku-gruzii--prognoz-investkompanii-290662522.html

Результаты выборов не повлияют на экономику Грузии – прогноз инвесткомпании

Результаты выборов не повлияют на экономику Грузии – прогноз инвесткомпании

Sputnik Грузия

Согласно прогнозу инвестиционной компании, рост ВВП в 2024 году составит 9%, а в 2025 году – 6% 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T09:01+0400

2024-10-30T09:01+0400

2024-10-30T09:01+0400

парламентские выборы

экономика

грузия

новости

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/07/287791699_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d9cc752b33efbba98e8fcfe356e19544.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Результаты парламентских выборов и протесты оппозиции не скажутся на макроэкономических показателях страны, и экономика сохранит свою стабильность, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Исследователи отмечают, что, несмотря на решение оппозиционных партий, грузинский парламент не будет парализован, что даст возможность правящей партии принимать решения. По данным Galt & Taggart, после выборов доходность суверенных еврооблигаций Грузии выросла на 60,0 базисных пунктов до 7,4% – уровень был еще выше в период с мая по июль 2024 года. Лари оставался стабильным после выходных, в то время как в предвыборную неделю центральный банк продал 100 млн долларов США. Согласно прогнозу инвестиционной компании, рост ВВП в 2024 году составит 9%, а в 2025 году – 6%. Рост экономики, привлечение инвестиций – премьер Грузии озвучил амбициозные планы >>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024