https://sputnik-georgia.ru/20241030/samyy-zagruzhennyy-transportnyy-uzel-v-tsentre-tbilisi-razgruzyat-290674262.html
Самый загруженный транспортный узел в центре Тбилиси разгрузят
Самый загруженный транспортный узел в центре Тбилиси разгрузят
Sputnik Грузия
Стоимость работ, которые начнутся со дня на день, – примерно 4 миллиона лари 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T18:08+0400
2024-10-30T18:08+0400
2024-10-30T18:08+0400
тбилиси
каха каладзе
грузия
новости
общество
лагуна вере
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
транспорт в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24826/09/248260971_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cf1b53f41288df27474c25fabf9b130c.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает восстановительно-ремонтные работы участка дороги от площади Героев до набережной Гамсахурдия — одного из самых загруженных транспортных узлов столицы, заявил мэр Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амирэджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтировала три заправочные станции недалеко от известного в Тбилиси бывшего бассейна "Лагуна Вере". Работа над проектом началась несколько лет назад, но тогда с владельцами АЗС не удалось договориться. Кроме того, в рамках проекта будут отремонтированы наземные пешеходные переходы (зебры) и тротуары. Стоимость проекта – примерно 4 миллиона лари. Работы начнутся в ближайшие дни. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом в 2023 году составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года таких автомобилей было 639,7 тысячи. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. Пятиклассник погиб в результате ДТП на западе Грузии>>Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24826/09/248260971_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f84c6016356b30a6e3193ca50250e9b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, лагуна вере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт в грузии
тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, лагуна вере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт в грузии
Самый загруженный транспортный узел в центре Тбилиси разгрузят
Стоимость работ, которые начнутся со дня на день, – примерно 4 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает восстановительно-ремонтные работы участка дороги от площади Героев до набережной Гамсахурдия — одного из самых загруженных транспортных узлов столицы, заявил мэр Каха Каладзе.
Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амирэджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк.
"Этот район вокруг "Лагуны Вере" является одной из сложных транспортных развязок города, которая часто представляет проблему для передвижения из-за своей узости. Мы выкупили АЗС, переместили их и хотим начать проект по расширению дороги, чтобы увеличить пропускную способность этого участка и исправить существующие проблемы", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтировала три заправочные станции недалеко от известного в Тбилиси бывшего бассейна "Лагуна Вере". Работа над проектом началась несколько лет назад, но тогда с владельцами АЗС не удалось договориться.
Кроме того, в рамках проекта будут отремонтированы наземные пешеходные переходы (зебры) и тротуары.
Стоимость проекта – примерно 4 миллиона лари. Работы начнутся в ближайшие дни.
По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом в 2023 году составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года таких автомобилей было 639,7 тысячи. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси.
Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.