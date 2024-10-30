https://sputnik-georgia.ru/20241030/samyy-zagruzhennyy-transportnyy-uzel-v-tsentre-tbilisi-razgruzyat-290674262.html

Самый загруженный транспортный узел в центре Тбилиси разгрузят

Самый загруженный транспортный узел в центре Тбилиси разгрузят

Sputnik Грузия

Стоимость работ, которые начнутся со дня на день, – примерно 4 миллиона лари 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает восстановительно-ремонтные работы участка дороги от площади Героев до набережной Гамсахурдия — одного из самых загруженных транспортных узлов столицы, заявил мэр Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амирэджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Для оборудования дополнительной полосы мэрия демонтировала три заправочные станции недалеко от известного в Тбилиси бывшего бассейна "Лагуна Вере". Работа над проектом началась несколько лет назад, но тогда с владельцами АЗС не удалось договориться. Кроме того, в рамках проекта будут отремонтированы наземные пешеходные переходы (зебры) и тротуары. Стоимость проекта – примерно 4 миллиона лари. Работы начнутся в ближайшие дни. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом в 2023 году составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года таких автомобилей было 639,7 тысячи. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. Пятиклассник погиб в результате ДТП на западе Грузии>>Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, лагуна вере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт в грузии