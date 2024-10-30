https://sputnik-georgia.ru/20241030/tsik-gruzii-zayavil-o-davlenii-na-chlenov-komissiy-posle-vyborov-290676312.html
ЦИК Грузии заявил о давлении на членов комиссий после выборов
ЦИК Грузии заявил о давлении на членов комиссий после выборов
Sputnik Грузия
В Грузии угроза и пресследование лица являются уголовными преступлениями с реальным тюремным сроком 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T18:02+0400
2024-10-30T18:02+0400
2024-10-30T18:02+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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саломе зурабишвили
шалва папуашвили
антикоррупционное бюро
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Сотрудники избирательных администраций подвергаются давлению после парламентских выборов 26 октября, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. По данным ЦИК Грузии, давление оказывается на членов комиссий всех уровней, в том числе на членов комиссий за рубежом. "Некоторым из них поступают оскорбительные звонки по телефону и сообщения с угрозами. Интенсивный характер имеет и использование оскорблений, давления, буллинга и языка ненависти в социальных сетях", - сказано в заявлении. Давление в соцсетях, по данным ЦИК, осуществляется как на конкретных лиц, так и на странице ЦИК в социальных сетях. В Грузии угроза и пресследование лица являются уголовными преступлениями с реальным тюремным сроком. На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Помимо Зурабишвили и оппозиционеров о фальсификации говорят представители неправительственных организациях, которые были наблюдателями на выборах. Среди них НПО "Международная прозрачность – Грузия". Президент США "глубоко встревожен" событиями в Грузии>> Незадолго до выборов Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью, но позже, по просьбе премьер-министра, упразднило это решение. Свою просьбу Ираклий Кобахидзе обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период. Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. К этому времени американская аудиторская компания Pro v&v провела две фазы аудита, и никаких нарушений выявлено не было. Сейчас идет третья фаза аудита, результаты которой будут обнародованы позже, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, сша, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, антикоррупционное бюро, ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, сша, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, антикоррупционное бюро, ираклий кобахидзе
ЦИК Грузии заявил о давлении на членов комиссий после выборов
В Грузии угроза и пресследование лица являются уголовными преступлениями с реальным тюремным сроком
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Сотрудники избирательных администраций подвергаются давлению после парламентских выборов 26 октября, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Одновременно с дискредитацией выборов 26 октября интенсивный характер имеет давление на сотрудников избирательных администраций. Заинтересованные лица повторяют тактику, используемую во время парламентских выборов 2020 года, для давления на избирателей", - говорится
в заявлении.
По данным ЦИК Грузии, давление оказывается на членов комиссий всех уровней, в том числе на членов комиссий за рубежом.
"Некоторым из них поступают оскорбительные звонки по телефону и сообщения с угрозами. Интенсивный характер имеет и использование оскорблений, давления, буллинга и языка ненависти в социальных сетях", - сказано в заявлении.
Давление в соцсетях, по данным ЦИК, осуществляется как на конкретных лиц, так и на странице ЦИК в социальных сетях.
"Мы не раз заявляли, что всегда будем защищать законные права наших коллег и на этот раз подтверждаем, что избирательная администрация верна своему слову и предупреждает всех, что любой звонок или сообщение, противоречащее закону, будет передано в соответствующие органы для последующего реагирования", - говорится в заявлении.
В Грузии угроза и пресследование лица являются уголовными преступлениями с реальным тюремным сроком.
На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
Помимо Зурабишвили и оппозиционеров о фальсификации говорят представители неправительственных организациях, которые были наблюдателями на выборах. Среди них НПО "Международная прозрачность – Грузия".
Незадолго до выборов Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью, но позже, по просьбе премьер-министра, упразднило это решение. Свою просьбу Ираклий Кобахидзе обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период.
Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
К этому времени американская аудиторская компания Pro v&v провела две фазы аудита, и никаких нарушений выявлено не было. Сейчас идет третья фаза аудита, результаты которой будут обнародованы позже, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили.