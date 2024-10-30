https://sputnik-georgia.ru/20241030/prezident-ssha-gluboko-vstrevozhen-sobytiyami-v-gruzii-290664458.html

Президент США "глубоко встревожен" событиями в Грузии

Президент США "глубоко встревожен" событиями в Грузии

Sputnik Грузия

США призывают правительство Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений на выборах 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T11:41+0400

2024-10-30T11:41+0400

2024-10-30T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что глубоко встревожен демократическим регрессом в Грузии и нарушениями на парламентских выборах, которые прошли в стране в минувшую субботу. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Как отмечено в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, "США уже давно стоят рядом с грузинским народом и поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления страны". "Вот почему я был глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии, включая принятие законов, аналогичных российским, которые ограничивают основные свободы и сокращают пространство для независимых организаций гражданского общества", – говорится в заявлении. Главный дипломат ЕС встревожен ситуацией после выборов в Грузии>>Президент США также указывает на то, что проведенные в стране парламентские выборы были омрачены многочисленными случаями злоупотребления административными ресурсами, а также запугиванием и принуждением избирателей. Как отмечено в заявлении Байдена, США призывают правительство Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений на выборах, а также отменить такие законы, как закон "О прозрачности иностранного влияния", которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений. Байден также призвал власти начать немедленный, инклюзивный диалог со всеми политическими силами Грузии о восстановлении честности выборов. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. США предупредили Грузию об ответных мерах в случае сохранения нынешнего курса>>В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Отношение США к Грузии как к колонии – президент Венесуэлы>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , джо байден, сша, тбилиси