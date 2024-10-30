https://sputnik-georgia.ru/20241030/vlasti-gruzii-prodali-sanatoriy-na-kurorte-likani-chastnoy-kompanii-290662888.html
Власти Грузии продали санаторий на курорте Ликани частной компании
Власти Грузии продали санаторий на курорте Ликани частной компании
Sputnik Грузия
Государственная доля акций (99,4%) была передана компании, основанной в 2011 году, по прямой закупке за 16 283 293 лари 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Компания RAIMONDI стала владелицей контрольного пакета акций АО "Санаторий Ликани" и земельного участка с условием инвестирования в развитие санатория 3 миллионов лари для постройки на территории в 10 280 квадратных метров 30 коттеджей, говорится в распоряжении правительства Грузии. Курорт Ликани расположен в Боржоми, в западной части города. Основным методом лечения курорта является минеральная вода, которая используется как для питья, так и для бальнеологических лечебных процедур. Государственная доля акций (99,4%) была передана компании, основанной в 2011 году, по прямой закупке за 16 283 293 лари, которую компания должна выплатить полностью в течение двух лет. Заброшенные санатории в Цхалтубо продадут с молотка >>По условиям сделки, каждый из 30 коттеджей, который должна построить компания сама или при помощи третьих лиц, должен быть площадью не менее 100 квадратных метров. RAIMONDI принадлежит Шалве Гоголадзе, которого планируют назначить министром спорта после реформы правительства, и Давиду Джашиташвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ликани, боржоми
грузия, экономика, новости, ликани, боржоми
Власти Грузии продали санаторий на курорте Ликани частной компании
Государственная доля акций (99,4%) была передана компании, основанной в 2011 году, по прямой закупке за 16 283 293 лари
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Компания RAIMONDI стала владелицей контрольного пакета акций АО "Санаторий Ликани" и земельного участка с условием инвестирования в развитие санатория 3 миллионов лари для постройки на территории в 10 280 квадратных метров 30 коттеджей, говорится в распоряжении правительства Грузии.
Курорт Ликани расположен в Боржоми, в западной части города. Основным методом лечения курорта является минеральная вода, которая используется как для питья, так и для бальнеологических лечебных процедур.
Государственная доля акций (99,4%) была передана компании, основанной в 2011 году, по прямой закупке за 16 283 293 лари, которую компания должна выплатить полностью в течение двух лет.
По условиям сделки, каждый из 30 коттеджей, который должна построить компания сама или при помощи третьих лиц, должен быть площадью не менее 100 квадратных метров.
RAIMONDI принадлежит Шалве Гоголадзе, которого планируют назначить министром спорта после реформы правительства, и Давиду Джашиташвили.